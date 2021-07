La Gomera Paradise Trail lance le demi-kilomètre vertical

29/07/2021 à 11h39 CEST

La Sentier du paradis de la Gomera tu es chanceux. L’événement ne cesse de croître et c’est une plus grande attraction pour un test qui met en évidence sa pertinence touristique et économique pour l’île de La Gomera. En plus de la nouvelle Ultra distance, cette année, un demi-kilomètre vertical sera publié, qui a déjà ouvert les inscriptions aujourd’hui et qui sera le prélude à la grande fête de septembre.

Ce nouveau challenge se déroulera à 21h00 le jeudi 9 septembre, donc les fronts et la capacité de courir la nuit joueront un rôle très important. La scène sera l’unique Subida de Los Pasos, avec un un parcours de seulement 2,5 kilomètres avec une pente positive cumulée de 550 mètres. Cette modalité explosive déjà a ouvert les inscriptions aujourd’hui et accueillera un maximum de 50 participants.

La Gomera se remplit de coureurs de trail

Les conséquences positives pour l’île se font sentir plusieurs mois avant l’événement. La Gomera reçoit la visite de centaines de coureurs de montagne, qui débarquent sur l’île avec l’intention de reconnaître le parcours qu’ils mettront en pratique au mois de septembre et de profiter d’un réseau de sentiers dont ils tomberont amoureux. Avec cela, la situation économique grave à laquelle est confronté le secteur du tourisme est atténuée, montrant que les événements sportifs sont un élément clé pour stimuler les ressources économiques de l’île. Hébergement, restaurants, moyens de transport, loueurs de voitures, petits commerces & mldr; tout le monde profite du mouvement que le Gomera Paradise Trail génère.

En réalité, l’île est déjà presque pleine en termes d’hébergement pour la semaine de la course, une nouvelle reçue avec une grande satisfaction par le secteur. La Gomera respire le trail des quatre côtés et une ambiance magique est attendue pour la dixième édition de la course.

Compte tenu de l’afflux important de coureurs et d’accompagnateurs attendu, le groupe gouvernemental de la mairie de San Sebastián de La Gomera, l’épicentre de l’événement avec les objectifs des tests, a décidé de permettre un grand parking pour les véhicules et les caravanes pour accueillir tous ceux qui viennent dans la capitale le week-end.

L’organisation finalise les derniers numéros à vendre – moins d’une centaine – pour une citation qui est prédit historique: record de participation, nouvelles courses et toute une île bouleversée pour que, du 9 au 11 septembre, La Gomera Paradise Trail vivra la plus grande de ses éditions.

La Gomera Paradise Trail est un événement organisé par Événements sportifs et qui est parrainé par le Conseil insulaire de La Gomera, les municipalités de San Sebastián de La Gomera, Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey et Vallehermoso, et avec le soutien de Promotur – Canary Islands, La Gomera Biosphere Reserve, le gouvernement des îles Canaries , Cajasiete, Fred. Olsen Express, Hotel Jardín Tecina, Molino de Gofio Imendi, Physiorelax, Spar La Gomera, Fonteide, Grandesport, Estrella Galicia 0,0 et Bar La Isla.