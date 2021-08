La GoPro 10 se voit dans une mégafiltration : Capteur de plus de 20Mpx et vidéo 5.3K à 60fps | La technologie

La dixième génération de la caméra de sport est filtrée et révèle des caractéristiques de qualité professionnelle dans son intention d’être la seule option sur le marché pour les utilisateurs qui ont besoin de la plus haute qualité.

Ils ont émergé en occupant un créneau de marché où il n’y avait pas de concurrence et ils l’ont fait exploser. Des années plus tard, la concurrence chinoise (parfois déloyale) en a presque fini avec eux et, maintenant, ils lancent leur modèle le plus puissant à ce jour.

Les gens de GoPro sont immergés dans la création sa 10ème génération de caméras après une décennie vraiment folle, où tout s’est passé et où tout le monde s’est retrouvé avec une caméra de sport dans un tiroir à la maison.

Et, bien qu’on ne sache rien pour l’instant, une fuite vient de révéler toutes les fonctionnalités que nous verrons sur la GoPro Hero 10 Black, le prochain grand appareil photo de la société californienne après le grand Hero 9.

Selon les informations qui ont été révélées, la nouvelle caméra de sport GoPro serait de conception très similaire à la Hero 9 Black, avec l’écran avant et arrière et avec le capteur mis en évidence dans le coin supérieur gauche de l’appareil. Le seul changement serait dans les lettres du logo, qui passe du noir au bleu.

Quant aux caractéristiques techniques, la chose ferait un saut de qualité, puisque la résolution maximale atteinte serait de 5,3K à 60 FPS, avec la possibilité d’enregistrer en 4K/120FPS ou 2,7K/240FPS.

Le capteur serait agrandi de 20 Mpx jusqu’à 23 Mpx du nouveau modèle, et la résistance à l’eau lui permettrait d’atteindre 10 mètres sous l’eau.

Les autres fonctionnalités supposées sont la prise en charge des images SuperPhoto et RAW, un mode webcam pour les moments où vous ne surfez pas ou ne faites pas de randonnée mais traînez sur Twitchplus TimeWarp 3.0, compatibilité HDR, commande vocale et écran tactile.

GoPro n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs, bien que la fuite semble tout à fait faisable. En attendant, il suffit d’attendre et de deviner le prix, car comme d’habitude dans l’entreprise, ce sera l’un des plus élevés du marché.