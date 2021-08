La goutte d’eau pour Ricky Rubio : les Cavs s’intéressent à Kevin Pangos

Les Cavaliers de Cleveland est derrière l’une des meilleures bases du Euroligue. L’équipe de l’Ohio est derrière Kévin Pangos, nord-américaine complètement installée depuis des années en Europe et considérée comme l’une des meilleures bases du vieux continent. Après sa fantastique dernière saison en Euroligue au Zenit Saint-Pétersbourg, il semble que les portes de la NBA puissent lui être grandes ouvertes.

Ainsi ces Rumeurs NBA Ils rapprocheraient Pangos des Cavs, une équipe qui compte déjà plusieurs joueurs couvrant les postes extérieurs. Sans surprise, Collin Sexton, Darius Garland et Ricky Rubio vont déjà se partager (en théorie) le compte rendu. Il est surprenant que les Cavs veuillent continuer à améliorer ce qui est probablement la meilleure position sur leur liste. Nous avons déjà publié que Ricky Rubio a été signé pour “gérer les jeunes”. Le meilleur buteur de la Coupe du monde, avec un contrat de 17 kilos pour aider les jeunes.

Cleveland est mentionné comme l’autre destination NBA possible pour Kevin Pangos, selon des sources. Pangos a été lié aux Grizzlies pendant un certain temps, mais ils sont actuellement chargés de meneurs après des échanges récents et ne peuvent offrir qu’un accord d’exposition 10. Plus sur @BasketNews_com

– Donatas Urbonas (@Urbodo) 23 août 2021