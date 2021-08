La gouvernante de Britney Spears affirme que son chien était «proche de la mort» avant son voyage chez le vétérinaire

La gouvernante de Britney Spears, qui accuse le chanteur de batterie après que les deux aient eu une discussion animée concernant ses animaux de compagnie, dit maintenant que le chien qu’elle a emmené chez le vétérinaire était « près de la mort » avant sa visite chez le vétérinaire. La gouvernante dit que les deux chiens de Britney étaient aux prises avec un cas grave de déshydratation et de problèmes de digestion qui lui ont fait croire que le voyage à l’hôpital pour animaux était nécessaire. The Blast a précédemment signalé que le chien restait chez le vétérinaire –– et loin de Britney –– pour observation car le cas était si grave.

Lorsque les chiens ne sont pas rentrés chez le vétérinaire avec la femme de ménage, Britney aurait mis ses mains sur son employé, lui aurait giflé son téléphone et lui aurait frappé les mains. La chanteuse est allée jusqu’à accuser son père Jamie Spears d’avoir kidnappé les chiens ou d’avoir participé à la disparition du chien. La chanteuse de “Gimme More” a appelé la police au moment de la disparition et a déposé un rapport de vol pour ses deux animaux.

La gouvernante de Spears a déposé un rapport de police contre la chanteuse à la suite de l’altercation et elle fait actuellement l’objet d’une enquête par le département du shérif du comté de Ventura pour coups et blessures. Un rapport affirme que Spears craignait que son employé n’envoie des photos des chiens et de leur état à son père, qui n’est plus le chef de ses biens personnels. Son rôle principal est de s’occuper de ses finances, ce qui n’inclut pas les chiens ou leur santé. Les chiens n’ont pas encore été remis à la garde de Britney et elle n’a pas encore de démêlés avec la justice.

Selon le point de vente, le département du shérif enverra l’affaire au bureau du procureur de district, ce qui signifie que Britney pourrait faire face à des accusations de batterie. Malheureusement, l’enquête démarre alors que la chanteuse fait des progrès pour se libérer de sa tutelle. Elle se serait préparée à déposer des documents judiciaires demandant officiellement au juge de retirer sa tutelle, mais avec les problèmes supplémentaires qui se produisent, cela pourrait soulever des questions sur la façon dont la chanteuse peut prendre soin d’elle-même et de ses animaux de compagnie.