Le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, a participé à des événements parrainés par des groupes de propagande du Parti communiste chinois signalés par le département d’État américain pour « influence directe et malveillante[ing]» Des responsables américains, peut révéler The National Pulse.

Les liens du Parti communiste chinois mis au jour suivent les démocrates de l’Oregon appelant à l’annulation d’un événement à venir mettant en vedette Raheem Kassam et Natalie Winters de The National Pulse en raison de la promotion par le site des «théories du complot centrées sur la Chine» et des «croyances toxiques».

Le Parti démocrate de l’Oregon tente d’interdire les journalistes axés sur la Chine tandis que l’un des membres les plus en vue du parti – la gouverneure Kate Brown – a récemment établi des liens avec l’un des principaux groupes d’influence du régime à l’étranger.

Brown, en fait, a une longue histoire de collaboration avec des groupes liés au département de travail du Front uni de Pékin.

L’effort du « Front uni » de la Chine, d’un milliard de dollars, vise à « coopter et neutraliser les sources d’opposition potentielle aux politiques et à l’autorité de son Parti communiste chinois au pouvoir » et à « influencer les gouvernements étrangers pour qu’ils prennent des mesures ou adoptent des positions favorables aux politiques préférées de Pékin. », selon la Commission fédérale d’examen de la sécurité et de l’économie américano-chinoise. Des groupes du Front uni tels que la China United States Exchange Foundation (CUSEF) ont utilisé des tactiques, notamment des voyages gratuits en Chine pour obtenir une «couverture favorable» des médias grand public selon les dossiers de la loi FARA (Foreign Agent Registration Act).

À peine une «théorie du complot centrée sur la Chine», comme l’affirme le Parti démocrate de l’Oregon.

Brown a également des liens étroits avec l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers (CPAFFC), surnommée le « visage public » du Front uni et « manifestement un bras du parti-État ». Le département d’État américain a même décrit la CPAFFC comme cherchant à « influencer directement et de manière malveillante » les dirigeants étatiques et locaux des États-Unis.

Brown a assisté au China-USGovernors Forum 2015 du groupe, un événement que le département d’État a souligné pour son influence subversive sur la politique américaine :

« Les actions de la CPAFFC ont sapé l’objectif initial bien intentionné du Forum des gouverneurs.

Comme le raconte la CPAFFC, Brown a souligné que “l’Oregon espère renforcer la coopération avec la Chine” lors de l’événement, qui comptait le chef du parti communiste chinois Xi Jinping comme son principal orateur. Après le forum, Brown a été l’un des six gouverneurs à conclure un accord avec Pékin pour collaborer sur « les technologies propres et le développement économique ».

