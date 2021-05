La gouverneure du Michigan, Whitmer, s’excuse d’avoir violé son propre mandat COVID sur les repas à l’intérieur ⋆ .

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, s’excuse d’avoir violé les mandats de l’État sur les repas à l’intérieur pendant la pandémie, après avoir été vue sur des photos en ligne assise avec plus d’une douzaine de personnes dans un restaurant.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État a publié l’ordonnance le 15 mai indiquant qu’un maximum de six personnes peuvent être assises ensemble dans un restaurant et que les clients doivent être distants de six pieds.

Le groupe de Whitmer était composé de 13 personnes et semblait s’asseoir côte à côte. Breitbart News a rapporté la photo dimanche.

«Tout au long de la pandémie, je me suis engagé à suivre les protocoles de santé publique», a déclaré Whitmer dimanche, selon The Detroit News. «Hier, je suis allé avec des amis dans un restaurant local. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens arrivaient, les tables étaient rapprochées. Parce que nous étions tous vaccinés, nous n’avons pas arrêté d’y penser.

Whitmer a été vivement critiquée pour sa gestion de la pandémie. Ses ordonnances strictes en matière de santé et de sécurité ont suscité des réactions négatives sur la limitation de l’économie de l’État. Elle et son mari ont également attiré des critiques pour avoir comparu plus tôt pendant la pandémie pour avoir violé de tels mandats, y compris le gouverneur se rendant ce printemps en Floride pour rendre visite à son père malade, en violation apparente des restrictions de voyage de l’État.

La photo, publiée dimanche par un ami rapporté de Whitmer, était un montage de photos du groupe montrant des membres assis côte à côte. Les photos ont été supprimées, puis republiées sans le gouverneur ni ses collaborateurs.

«Rétrospectivement, j’aurais dû y réfléchir. Je suis humain. J’ai fait une erreur et je m’excuse », a déclaré Whitmer.