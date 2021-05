La gouverneure Gretchen Whitmer enfreint encore une fois ses ordonnances contre le coronavirus ⋆ .

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a été accusée de violer ses restrictions en matière de coronavirus dans un bar ce week-end, comme l’a rapporté pour la première fois Breitbart News.

Dans les images initialement publiées sur Facebook, Whitmer est montré avec 13 amis dans un bar à East Lansing, Michigan. La chef des opérations du gouverneur Tricia Foster apparaît également sur les photos. Selon les restrictions de capacité du restaurant que Whitmer a mises en place le 15 mai, les Michiganders ne peuvent être «séparés d’au moins 6 pieds» et «pas plus de 6 clients sont [to be] assis ensemble. Tous les messages révélateurs ont depuis été supprimés des réseaux sociaux.

Le bar que Whitmer a fréquenté s’appelle The Landshark Bar and Grill. Aucune des personnes représentées sur les images ne portait de masque, à l’exception d’un employé de l’entreprise. Matt Seely, de la Michigan Conservative Coalition, a déclaré au Federalist que «le niveau d’hypocrisie est stupéfiant» et Whitmer a «perdu toute crédibilité».

«C’est juste insensé de penser à ce que les gens ont vécu et aux entreprises qui ont été endommagées en raison de ses politiques», a déclaré Seely. «Et puis pour voir qu’elle n’a jamais pris aucun d’entre eux au sérieux et les a personnellement violés constamment, retournant jusqu’à prendre des avions privés pour la Floride.»

Le mois dernier, il a été rapporté que Whitmer avait emprunté un jet privé pour se rendre en Floride tout en demandant aux résidents de rester en mode de verrouillage. Foster a rejoint le gouverneur lors du voyage et a également fait l’objet d’un examen minutieux.

Whitmer n’a pas été vacciné lors de son voyage en Floride sur le jumeau Gulfstream G-280. Un rapport est sorti plus tard indiquant que le gouverneur avait contacté de riches hommes d’affaires de Detroit pour financer son voyage. L’un des propriétaires de l’avion a déclaré à Deadline Detroit que les hommes d’affaires se sentaient poussés par l’administration à accepter l’offre en raison du déséquilibre des pouvoirs.

Michigan Rising Action, un groupe de surveillance conservateur, a déposé une plainte auprès de l’Internal Revenue Service la semaine dernière, alléguant que Whitmer avait indûment profité de l’argent qu’elle avait utilisé pour se rendre en Floride en mars. Le groupe qui a payé le vol, une organisation à but non lucratif appelée «Michigan Transition 2019», a été lancé pour prendre en charge ses frais d’inauguration.

Après des semaines à nier pourquoi elle est allée en Floride et à prétendre que «des problèmes de sécurité persistants» expliquaient pourquoi elle ne pouvait pas divulguer les détails du voyage, Whitmer a finalement cédé il y a deux semaines. Son administration a admis qu’elle n’avait payé que 855 $ du coût total du vol de 27 521 $. Michigan Rising Action détermine que certaines parties du code de l’IRS présentent des problèmes réglementaires pour le vol. L’IRS déclare qu’un groupe «doit être exploité exclusivement pour promouvoir le bien-être social» et «ne peut pas agir au profit d’un actionnaire privé ou d’un individu».

“Il n’y a pas de limite à laquelle Gretchen Whitmer et ses associés iraient afficher leur hypocrisie flagrante”, a déclaré la porte-parole du Comité national républicain Preya Samsundar au Federalist. «Les Michiganders sont légitimement malades et fatigués de la malhonnêteté de Whitmer. Il est temps pour un nouveau leadership. »

Divers établissements de la ville où Whitmer a dîné ont été pris pour cible par le département de la santé du comté pour avoir prétendument violé les ordres COVID de son administration, comme l’a rapporté East Lansing Info. L’administration démocrate a ordonné la levée de certaines restrictions le 1er juin et toutes les restrictions ont été levées le 1er juillet. Son bureau n’a pas répondu à la demande de commentaires du fédéraliste, bien que Whitmer ait publié une déclaration peu de temps après la publication du rapport de Breitbart.

«Tout au long de la pandémie, je me suis engagé à suivre les protocoles de santé publique», a déclaré Whitmer. «Hier, je suis allé avec des amis dans un restaurant local. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens arrivaient, les tables étaient rapprochées. Parce que nous étions tous vaccinés, nous n’avons pas arrêté d’y penser. Rétrospectivement, j’aurais dû y réfléchir. Je suis humain. J’ai fait une erreur et je m’excuse.

Whitmer fait face à un examen de plus en plus minutieux pour sa gestion de la pandémie. Les dossiers des foyers de soins de l’administration ont été assignés à comparaître début mai par le comité de surveillance du Sénat du Michigan. Les législateurs cherchent à «obtenir une image plus claire de l’impact des politiques de Whitmer sur le taux de mortalité lié au COVID-19 dans les établissements de soins pour adultes et de longue durée du Michigan». Les données montrent que le personnel et les résidents des maisons de soins infirmiers représentent 31% des décès dus aux coronavirus dans l’État.

Le représentant républicain de l’État, Matt Maddock, a déclaré au Federalist: «Je suis désolé pour toutes les personnes qui croient qu’elle a leur meilleur intérêt à cœur et qui suivent toutes ses cruelles blagues sur nous.

«Elle a été prise en flagrant délit», a déclaré Maddock. «Sur quoi d’autre ment-elle? Pouvons-nous maintenant supposer qu’elle est cavalière à propos de plus de choses dont elle ne parle pas – les décès dans les maisons de retraite, les données COVID, les verrouillages inutiles et les ordres basés sur la science politique qui en font le centre d’attention?