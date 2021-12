La grâce de George Floyd au Texas retirée pour « erreurs de procédure »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a accordé huit pardons jeudi, mais George Floyd et 24 autres personnes ont été retirées de l’examen par le Texas Board of Pardons and Paroles en raison d' »erreurs de procédure ».

La demande de grâce posthume de Floyd concernait une condamnation pour drogue en 2004.

L’attachée de presse du gouverneur, Renae Eze, a déclaré: « La Commission des grâces et des libérations conditionnelles a retiré 25 recommandations de clémence qui contenaient des erreurs de procédure et un manque de respect des règles de la Commission. »

« À la suite du retrait par le Conseil de la recommandation concernant George Floyd, le gouverneur Abbott n’a pas eu l’occasion de l’examiner. Le gouverneur Abbott examinera toutes les recommandations que le conseil soumet pour examen », a déclaré Eze.

Le Texas accorde traditionnellement des grâces pendant la période des fêtes, mais les grâces posthumes sont rares. Le plus récent remonte à plus d’une décennie.

« Grâce à la grâce du gouverneur, le gouverneur du Texas a le pouvoir unique d’accorder une seconde chance aux Texans », a déclaré le gouverneur Abbott dans un communiqué après avoir gracié huit personnes. « J’ai le plus grand respect pour le système juridique de notre État.

Le conseil des grâces prévoit « d’examiner et de résoudre les erreurs de procédure » dans les demandes, afin que Floyd puisse toujours être gracié à une date ultérieure.

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable en avril d’homicide involontaire et de meurtre au deuxième et au troisième degré dans la mort de George Floyd.

