La grammaire est-elle encore vraiment importante dans le marketing des médias sociaux ?

Mettons ça de côté. À mon avis, la réponse à ce titre click-bait-ey est un « oui » retentissant.

POURTANT…

Cela dépend certainement du public que vous ciblez et, dans certains cas, de la plate-forme que vous utilisez.

Examinons pourquoi.

Pour commencer, nous devenons tous beaucoup plus stupides, du moins en ce qui concerne la grammaire. Selon un récent sondage de quelque chose appelé Tidio, 94% des participants américains déclarent être attentifs à la grammaire. Ouais, les nerds de la grammaire !

Cependant, lorsqu’on leur a montré des phrases qui comprenaient sept erreurs de grammaire courantes, seulement 2,8% de ces mêmes personnes qui ont dit qu’elles étaient attentives ont repéré tous les problèmes.

Putain de merde. Apparemment, ils n’ont pas sondé les gens des relations publiques !

Donc, nous ne sommes pas si intelligents. C’est le point pertinent n° 1 à l’appui de « la grammaire n’a pas d’importance ».

Point n°2 : si vous ciblez un public plus jeune, il se peut qu’il ne se soucie pas autant de la grammaire qu’un groupe plus âgé. Pensez à la façon dont la génération Z a grandi avec un téléphone à la main. Ils ne sont pas aussi basés sur le texte que les générations précédentes – ils passent plus de temps sur YouTube et TikTok et utilisent des emojis et des formes d’anglais approximatif pour communiquer sur Snapchat.

En fait, j’ai vu des marques comme Glossier publier ce genre de choses régulièrement sur TikTok.

Ce qui m’amène au point n°3 – écrire dans la voix et le style de la plateforme. À bien des égards, des plateformes comme Snapchat, TikTok, Instagram et même Twitter, par endroits, favorisent les marques qui communiquent avec les fans sans respecter les règles de grammaire communes.

Regardez ce que fait McDonald’s ici.

Pas de majuscule – plusieurs fois ! Et, McD’s utilise un texte abrégé pour « votre » et « vous ». Je ne peux pas croire que c’est dans le guide de style de la marque McDonald’s pour faire ça ! Mais, les voici, faisant exactement cela. Parce qu’ils écrivent dans le style de la plate-forme et dans la langue de leurs clients (beaucoup de gens ne plafonnent pas sur Twitter et utilisent des raccourcis textuels, comme McDs l’a fait ici).

Enfin, point 4 – l’accent est de toute façon beaucoup plus mis sur le visuel. Choisissez votre plate-forme de médias sociaux – dans presque tous les cas (à l’exception peut-être de LinkedIn), le visuel sera ce qui captera l’attention des clients – pas votre copie. Alors, à quel point cela doit-il vraiment être grammaticalement correct ? Je ne dis pas que vous devez faire tout votre possible pour rendre vos messages grammaticalement INCORRECTS. Mais peut-être n’avez-vous pas besoin d’investir autant de temps dans le processus d’approbation pour vous assurer que tout est correct à 100 % du point de vue de la grammaire.

Encore une fois, JE JOUE JUSTE À L’AVOCAT DU DIABLE ICI.

Mon avis : la grammaire compte. 100%. Mais, je pourrais voir certaines situations où, si vous ciblez un public plus jeune, vous rejetez peut-être la prudence pour tenter de vous connecter un peu plus avec eux.

Non seulement c’est possible, mais cela se produit sur Internet tous les jours.

Les nerds de la grammaire : frissonnent d’horreur.