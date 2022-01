La grand-mère de Stephen Miller est décédée de Covid, mais il prétend que c’est un mensonge

Stephen Miller, le conseiller de Trump qui a longtemps promu sa propagande nationaliste blanche extrémiste, anti-immigrée, a perdu sa grand-mère à cause de la pandémie de coronavirus.

Son oncle, David Glosser, a déclaré à Mother Jones qu’il blâmait l’administration Trump pour la mort.

Glosser, qui est le frère de la mère de Miller, a publié une note sur Facebook annonçant le décès de sa mère, Ruth Glosser, la grand-mère maternelle de Miller.

La note disait :

« Ce matin, ma mère, Ruth Glosser, est décédée des effets tardifs de COVID-19 comme tant de milliers d’autres personnes ; jeunes et vieux. Elle a survécu à l’infection aiguë, mais s’est retrouvée avec des lésions pulmonaires et neurologiques qui ont détruit sa volonté de manger et sa capacité à respirer suffisamment bien pour rester éveillée et consciente. Sur une période de 8 semaines, elle s’est progressivement éclipsée et est décédée paisiblement ce matin. David Glosser

Glosser est un neuropsychologue à la retraite et a été un critique franc et avide de Trump. Il a dénoncé publiquement son neveu pour sa position anti-immigration, et il pense que le « manque de réponse » de Trump au début de l’épidémie de coronavirus a fait monter en flèche le nombre de morts aux États-Unis.

Glosser pense que si Trump avait géré les choses différemment dès le départ, des dizaines de milliers d’Américains décédés auraient peut-être survécu.

Il a déclaré dans une interview : « Avec la mort de ma mère, je suis en colère et indigné par [Miller] directement et l’administration qu’il a consacré son énergie à soutenir.

Après que Mother Jones ait parlé à Glosser, ils ont demandé un commentaire de Miller, cependant, un ancien porte-parole de la Maison Blanche a proposé ceci à la place :

«C’est catégoriquement faux et une utilisation dégoûtante du soi-disant journalisme lorsque la famille mérite l’intimité pour pleurer la perte d’un être cher. Sa grand-mère n’est pas décédée de COVID. Elle a reçu un diagnostic de COVID en mars et est décédée en juillet, de sorte que la chronologie ne correspond pas du tout. Sa grand-mère est décédée paisiblement dans son sommeil de vieillesse. J’espère que vous choisirez de ne pas emprunter cette voie. Ancien porte-parole de la Maison Blanche

Glosser a répondu à la déclaration de la Maison Blanche en disant : « Garder les faits tragiques sur les décès dus au COVID de nos compatriotes, hommes et femmes, jeunes et vieux, du public américain ne sert à rien d’autre que d’obscurcir la nécessité d’un public national cohérent, scientifiquement fondé. réponse sanitaire pour sauver les autres de cette maladie. Ma mère a mené une vie longue, satisfaisante et productive de service familial et communautaire. Elle n’avait rien à avoir honte, et cacher la cause de sa mort pour offrir une « intimité » à moi, à notre famille, à ses centaines de parents et d’amis, ne fait rien pour apaiser nos regrets face à sa perte. »

Glosser a également partagé le certificat de décès de sa mère qui mentionne sa cause de décès comme « arrêt respiratoire » résultant de « COVID-19 ».

La Maison Blanche a de nouveau répondu, parlant directement du fait que le certificat de décès citait COVID-19 : « Encore une fois, c’est catégoriquement faux. Elle avait un mile [sic] cas de COVID-19 en mars. Elle n’a jamais été hospitalisée et s’est rétablie complètement et rapidement.

Le neveu de Glosser a joué son propre rôle essentiel dans la réponse inefficace et déconcertante de l’administration Trump à la pandémie mondiale. Miller a été crédité d’avoir aidé à écrire le discours malheureux que Trump a prononcé depuis le bureau ovale le 11 mars 2020.

Dans ce discours, Trump a minimisé les dommages qui pourraient être causés par ce « virus étranger ». Dans ce discours, Trump a salué la gestion de la pandémie par sa propre administration.

Dans ce discours, Trump a annoncé l’interdiction de tout voyage d’Europe vers les États-Unis, ce qui a provoqué la panique alors que les Américains à l’étranger tentaient désespérément de rentrer aux États-Unis et se sont en fait retrouvés dans des aéroports bondés – le type même de milieu propice à la propagation des germes. que les citoyens du monde entier devaient éviter. Il est important de noter que l’interdiction ne s’appliquait qu’aux citoyens étrangers, mais Trump a mal communiqué cet aspect.

Et après cet horrible discours, Miller a continué à utiliser la pandémie pour faire avancer ses mesures anti-immigration.

