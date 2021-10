Avec l’aimable autorisation: La Grande Araignée La Grande Araignée parle de notre beauté latine

Trois ans se sont écoulés depuis que la Grande Araignée est devenue connue après son passage dans la 11e saison de Nuestra Belleza Latina, et bien que la spectaculaire candidate ait été éliminée à mi-chemin, elle n’a pas pris la couronne de la réalité, mais assure qu’elle a fait le meilleur du monde. récompenses : la reconnaissance et l’affection du public. Soit dit en passant, elle est entrée dans l’histoire et avec sa beauté et son énorme charisme, elle est restée à jamais parmi les gâtées de l’émission de téléréalité Univision.

Et avec une solide carrière dans les médias et les réseaux sociaux, avec des crédits tels que ‘Your face sounds like’ et ‘Inseparables love to the limit’, où il a montré son talent pour l’animation, et sa participation à des projets de théâtre, tels que ‘Las Gogoseras ‘, Du réalisateur éminent des stars de Miami, Yoshvani Medina, la Grande Araignée affirme que les limites ne devraient exister pour personne dans la poursuite de leurs rêves, et elle est claire qu’un jour elle aura sa propre émission de télévision. C’est le message qu’il veut toujours partager avec ses fans et Nuestra Belleza Latina lui a donné l’impulsion.

« Après le spectacle, seules des choses merveilleuses me sont arrivées. Je ne peux pas nier qu’au début, quand j’ai quitté Nuestra Belleza Latina, je me sentais un peu perdu, car on espère que des changements et des opportunités viendront immédiatement, mais j’ai découvert qu’il faut être patient pour que les choses viennent à vous », a commenté le Gran Arana, dans une interview avec Now. « C’est comme ça que j’étais dans la ‘back stage’ de Your Face, ça sonne comme le premier grand projet pour moi. Ensuite, j’ai couvert ‘Inseparables love to the limit’, d’Unimax, et là j’ai compris que les opportunités sont un monde de possibilités, car je n’ai jamais fixé de limites dans mon esprit. Un jour, j’aimerais avoir mon propre programme télévisé et je suis clair que je vais y parvenir ».

Et quand il s’agit de parler des « pourboires » qu’il donne aux 10 filles qui sont dans le manoir en compétition pour la couronne de Nuestra Belleza Latina, et que cette semaine elles ont toutes été menacées, après avoir lancé un défi de couverture journalistique en direct , le colombien a donné une recommandation d’or, qui pénètre même dans les gens du commun.

Jouer

Le moment qui a fait pleurer tout le monde : La Grande Araignée montre son cœur | NBLLa Colombienne a révélé à Alejandra Espinoza que le sourire éternel qui fait briller son visage a une raison très douloureuse derrière cela. De plus, une vidéo surprise a apporté plus de larmes d’excitation et de bonheur. # NBL2018 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/NBLSubscribe Visitez le site officiel : Nuestrobellezalatina.com Suivez-nous : FB : facebook.com/NuestraBellezaLatina IG : instagram.com/nuestrabellezalatina/ TW : twitter.com/nuestrabelleza2018-10-29T22:15 : 00Z

«Jusqu’à aujourd’hui, il a affirmé que ma participation et l’exemple que j’ai laissé parmi de nombreuses personnes était ma meilleure couronne. Les gens m’écrivent encore qui me disent qu’ils se souviennent de ma participation et me remercient, et c’est pourquoi je pense que mon conseil aux filles de NBL est d’être elles-mêmes, de ne pas avoir peur de bouger comme elles sont », a déclaré Arana.

«Je pense que cela m’a fait briller. C’est mon charisme, ma façon d’être, la fraîcheur que j’ai montrée dès le premier instant, qui a captivé les gens. Comme je l’ai toujours dit, je suis la fraîcheur dont la télévision avait besoin. N’ayez pas peur de la façon dont vous êtes perçu. J’étais un cadeau que j’ai fait au concours, parce que j’ai l’impression qu’ils ont vu une vraie femme, que si elle tombe, elle revient et se relève, et c’est la vérité que le public apprécie et veut voir chez ces filles, « , a déclaré l’ancien concurrent de NBL.

Jouer

ARANA est éliminé : je pars parce que beaucoup de gens veulent que je parte | Notre Beauté Latine Notre Beauté Latine est déjà en phase finale. Après avoir conclu le 6ème Gala, la Colombienne Arana Lemus est éliminée de la Compétition.2018-11-12T02:50:07Z

Et sans prétendre avoir l’air arrogante, mais en insistant sur le fait qu’il faut croire les choses et travailler dur pour les réaliser, la Grande Arana a assuré que lorsqu’elle a participé à la saison 11 de Nuestra Belleza Latina, elle était convaincue qu’elle atteindrait la finale avec le gagnant actuel. .

« Je dis que je suis le grand éliminateur, car j’ai été éliminé juste avant en demi-finale, et même si j’avoue que cette sortie m’a fait mal car ils n’en ont aucune idée, j’aime aussi tout regarder de manière positive et ne pas enfiler les freins. Mais je me voyais en finale avec Migbelis Castellanos, en train de me battre pour la couronne », a expliqué le communicateur. « Ce n’est pas pour paraître crédule, mais j’aime toujours me placer dans la compétition et j’ai toujours été conscient que l’objectif d’être démoli était clair, et je savais que j’étais dans un concours que je voulais un bon communicateur, et que c’est pourquoi je me suis placé avec Migbelis dans la grande finale ».

Jouer

Ça sent le trouble : elle est Arana Lemus et promet de secouer le manoir de Nuestra Belleza Latina | NBLLa colombienne est arrivée avec tout et sa couronne pour faire rire le jury strict de Nuestra Belleza Latina. Mais trop de comédie pourrait-elle être un obstacle à la réalisation de votre rêve le plus cher ? #NBLaudiciones, #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/NBLSubscribe Visitez le site officiel : Nuestrobellezalatina.com Suivez-nous : FB : facebook.com/NuestraBellezaLatina IG : instagram.com/nuestrabellezaLatina/ TW : twitter.com/nuestrabelleza2018-09-24T 45 : 00Z

Dites-nous ce que vous pensez de la Grande Araignée, et si vous souhaitez la suivre sur son compte Instagram, cliquez ici.