La grande astuce virale TikTok pour nettoyer les ventilateurs de plafond en quelques secondes, et sans tacher | La vie

Personne n’aime nettoyer la maison. Mais s’il y a quelque chose d’encore plus embêtant, c’est de se salir encore plus lors du nettoyage…

Nous ne sommes plus en été, mais beaucoup de gens quittent le ventilateur de plafond accroché au mur toute l’année.

Et c’est justement quand tu ne l’utilises pas, quand plus de poussière s’accumule sur les lames.

C’est un appareil difficile à nettoyer. C’est sur le toit, et s’ils sont un peu hauts dans votre maison, il faudra monter sur un tabouret, voire une échelle.

Le vrai problème est que les lames sont presque toujours au-dessus de la tête, et s’il y a beaucoup de poussière accumulée lorsque vous essuyez le chiffon, une partie tombera sur vous, ou finira par tacher les meubles ou le sol.

En fin de compte, au lieu de nettoyer, vous finissez par tacher plus qu’il n’y en avait.

Heureusement, nous avons vu un hack TikTok viral pour nettoyer le ventilateur de plafond, que nous avons trouvé super.

TikTok peut contenir beaucoup de matériel superflu et discutable, mais certains canaux dédiés aux astuces de nettoyage sont vraiment utiles.

Par exemple, la chaîne Clean That Up!, qui partage ce astuce pour nettoyer le ventilateur de plafond en 30 secondes, et sans tacher:

@cleanthatup C’était l’une de mes premières vidéos de piratage de nettoyage que j’ai partagées sur tiktok l’année dernière. Je suis touché par l’amour et le soutien. Merci mes amis maniaques de la propreté💚 ♬ Dirty Harry – Gorillaz

Comme vous pouvez le voir, c’est aussi simple que utiliser une vieille taie d’oreiller au lieu d’un chiffon.

Nous introduisons une pale de ventilateur à l’intérieur du couvercle, et la faisons glisser à la main pour enlever la poussière.

Si la saleté tombe parce qu’il y avait beaucoup de poussière accumulée, restera à l’intérieur de la taie d’oreiller, au lieu de tomber au sol, ou sur notre tête.

Si vous voulez boucler la boucle, vous pouvez saupoudrer l’intérieur du couvercle d’un produit d’entretien des meubles, pour renforcer le nettoyage.

Maintenant, il ne reste plus qu’à répéter avec toutes les lames, jeter la poussière à l’intérieur du couvercle à la poubelle, et la mettre dans la machine à laver.

C’est un astuce pour nettoyer le ventilateur de plafond très pratique, simple et rapide à appliquer. Que pourrais-tu vouloir de plus?