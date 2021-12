La Grande-Bretagne approuve la pilule Pfizer COVID-19

L’approbation intervient alors que le pays s’efforce de renforcer ses défenses au milieu d’un record quotidien de nouveaux cas de COVID-19 jeudi, les données du gouvernement ont montré une augmentation des cas de COVID-19.

La Grande-Bretagne a approuvé la pilule COVID-19 de Pfizer pour les patients de plus de 18 ans qui ont une infection légère à modérée et qui présentent un risque élevé d’aggravation de leur maladie.

Sur la base des données, la pilule, Paxlovid, est la plus efficace lorsqu’elle est prise pendant les premiers stades de COVID-19, a déclaré vendredi l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), recommandant que le médicament soit utilisé dans les cinq jours suivant le début de symptômes.

Pfizer a déclaré ce mois-ci que Paxlovid avait montré une efficacité de près de 90 % dans la prévention des hospitalisations et des décès chez les patients à haut risque, et des données de laboratoire récentes suggèrent que le médicament conserve son efficacité contre la variante Omicron à propagation rapide du coronavirus.

« Nous avons maintenant un autre médicament antiviral pour le traitement du COVID-19 qui peut être pris par voie orale plutôt qu’administré par voie intraveineuse. Cela signifie qu’il peut être administré en dehors d’un hôpital », a déclaré la chef de la MHRA, June Raine, dans un communiqué.

