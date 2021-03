Le Premier ministre Mario Draghi a déclaré dans un communiqué: « La priorité du gouvernement reste de vacciner le plus de personnes possible le plus rapidement possible ». L’Italie faisait partie d’une douzaine de pays qui avaient suspendu l’utilisation du vaccin plus tôt cette semaine après des rapports de troubles sanguins rares chez une poignée de personnes qui avaient récemment reçu un vaccin.