La Grande-Bretagne confrontée à une pénurie de tartes en raison de la hausse du coût des boîtes en aluminium

Ne jetez pas vos étuis à tarte – ils deviennent de plus en plus précieux (Photo: .)

Si vous rêviez d’une tarte à la mélasse, d’une tourte au porc, d’une quiche lorraine ou de toute autre pâtisserie classique, vous pourriez finir par devoir la faire vous-même.

Un fabricant de tartes a averti que son industrie était confrontée à une «tempête parfaite» de problèmes qui pourraient entraîner des pénuries en Grande-Bretagne.

Cela pourrait même entraîner des problèmes ce Noël, alors que les gens achètent traditionnellement des boîtes de tartelettes pour la saison des festivals.

L’un des principaux problèmes est le manque d’aluminium, utilisé pour fabriquer les moules en aluminium qui protègent les tartes des fonds détrempés et leur gardent la bonne forme.

Nous avons précédemment signalé comment les boissons gazeuses vendues dans des canettes comme le Coke Diète pourraient être affectées par le problème, les prix de l’aluminium augmentant de 48% cette année en raison de la demande accrue et des problèmes de production et d’expédition en Chine.

Maintenant, il semble que même si vous vouliez vous tourner vers une tarte au steak et aux rognons pour vous distraire d’un manque de 330 ml de Sprite, vous pourriez être déçu.

Le patron de Pukka a déclaré que ses tartes étaient en sécurité pour le moment…

La British Pie Association a exhorté les gens à recycler leurs vieux moules à tarte plutôt que de les jeter (ce que vous devriez faire de toute façon) pour résoudre le problème.

Isaac Fisher, le patron de Pukka Pies, a déclaré que sa propre entreprise se portait bien.

Cependant, il a déclaré au Sun : « Il ne fait aucun doute qu’il y a de gros défis sur le marché du papier d’aluminium.

«La demande pendant la pandémie, associée aux pénuries de main-d’œuvre et à l’inflation, a créé une tempête parfaite.

«En tant que People’s Pie, c’est notre priorité n°1 de continuer à nourrir la nation. Nous avons pris des mesures pour nous assurer que notre boulangerie dispose d’un approvisionnement continu en papier d’aluminium.’

Un manque potentiel de petits pâtés pourrait n’être que le début des malheurs festifs des gens.

Des problèmes tels que la pénurie de chauffeurs de poids lourds pour transporter le stock à travers le pays ont été largement signalés – l’un des problèmes étant qu’il n’y a pas assez de chauffeurs pour retirer les marchandises des ports de fret comme Felixstowe.

Plusieurs compagnies maritimes ont fait demi-tour pour décharger leur cargaison ailleurs en Europe, ce qui a entraîné moins de jouets et de produits électriques ici.

Il y a eu des avertissements répétés selon lesquels les problèmes vont causer des problèmes à Noël, les gens ayant plus de mal à se procurer des articles pendant la période la plus achalandée de l’année pour les magasins.

Les deux tiers des acheteurs ont déclaré être préoccupés par les pénuries pendant la période des fêtes.

Les supermarchés sont désormais confrontés à une augmentation de la demande – alors que des milliers de personnes pré-réservent leur créneau de livraison en ligne pour Noël.

L’Islande a signalé une augmentation de 409% des ventes de dindes de Noël surgelées par rapport à la même période l’année dernière – et a commandé 20% supplémentaires pour faire face à la demande anticipée.

