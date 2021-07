La Grande-Bretagne devient la première équipe aux Jeux olympiques de Tokyo à offrir NFT – Crypto nouveaux médias

La Grande-Bretagne (GB) est devenue la première équipe à lancer son NFT pour les fans aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. L’équipe GB s’est associée au principal fournisseur de commerce NFT Tokns, pour lancer un magasin NFT qui présentera tous les moments légendaires, vidéos, photographies et œuvres d’art de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Nous sommes ravis de nous associer à Tokens avant ce qui s’annonce comme des Jeux très différents pour nos Olympiens à Tokyo. En particulier suite à l’annonce qu’il n’y aura pas de fans ou de spectateurs présents aux Jeux, nous sommes ravis de pouvoir proposer des moments numériques qui seront disponibles pour les fans et les collectionneurs », a déclaré Tim Ellerton, directeur commercial de l’équipe GB.

Max Whitlock NFT

Max Whitlock, gymnaste légendaire de l’équipe de Grande-Bretagne a annoncé le lancement de son NFT dans le cadre de la boutique NFT de l’équipe GB. Il a partagé que son lancement NFT célébrera ses doubles médailles d’or à Rio, ainsi que sa prédiction confiante d’une autre médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Je suis ravi de lancer mon premier NFT et de travailler avec Team GB dans ce nouvel espace passionnant. Permettre aux fans de célébrer avec les athlètes et l’équipe et de s’approprier ces moments spéciaux », a déclaré Whitlock.

Le partenariat de l’équipe GB avec Tokns commencera aux Jeux d’été et durera jusqu’aux tournois d’hiver organisés à Pékin en 2022, selon l’accord actuel. La collection NFT célébrera les 125 ans des Olympiens britanniques lors de ce tournoi historique.

Les NFT de l’équipe GB seront « one of one », c’est-à-dire uniques et avec un prix fixe qui pourrait être acheté avec des crypto-monnaies ou un fiat traditionnel.

Les NFT sportifs sont devenus à la mode cette saison haussière, plusieurs d’entre eux ayant rapporté des millions de dollars aux enchères. L’exemple le plus récent étant « Lineal by Tyson Fury », la collection exclusive NFT du boxeur emblématique a été vendue pour près d’un million de dollars, devenant l’un des NFT les plus chers. De nombreuses autres célébrités sportives, dont Mike Tyson, Tom Brady et Floyd Mayweather, sont également impliquées dans différents projets NFT.

