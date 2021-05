La Grande-Bretagne est enfin libre mais Boris Johnson exhorte le public à faire preuve d’une extrême prudence | Politique | Nouvelles

Vous êtes libre mais soyez prudent, exhorte Boris Johnson (Image: Matt Dunham-WPA Pool / .)

Pendant ce temps, le déploiement des vaccins en Grande-Bretagne continue de progresser avec plus de 20 millions de personnes entièrement vaccinées avec deux doses. M. Johnson dit que son prochain objectif est d’atteindre un million de coups par jour pour éliminer la variante indienne du virus. Mais il a également averti qu’en attendant que cela se produise, les modifications des restrictions devraient être abordées avec «une forte dose de prudence».

Il a déclaré: «Ensemble, nous avons franchi une autre étape importante dans notre feuille de route hors du verrouillage, mais nous devons franchir cette prochaine étape avec une forte dose de prudence.

«Nous surveillons de près la propagation de la variante identifiée pour la première fois en Inde et agissons rapidement là où les taux d’infection augmentent.

«Les données actuelles n’indiquent pas une pression insoutenable sur le NHS, et notre programme de vaccination extraordinaire va s’accélérer – avec des secondes doses avancées pour donner aux plus vulnérables

protection maximale.

«Mais maintenant, tout le monde doit jouer son rôle, en se faisant tester deux fois par semaine, en se présentant pour votre vaccin à l’appel et en se rappelant« les mains, le visage, l’espace et l’air frais ».

«J’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence et à assumer la responsabilité lors de la jouissance de nouvelles libertés aujourd’hui afin de garder le virus à distance.»

Les chiffres publiés hier montrent 1 926 nouveaux cas de Covid et quatre autres décès dans les 28 jours suivant un test positif.

Dans tout le Royaume-Uni, 56 677 012 vaccins ont été administrés, dont 20 103 658 secondes doses, soit 38,2% de la population.

A partir de cette semaine, les plus de 35 ans seront invités pour leurs premiers jabs.

Hier, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les premières données de laboratoire montraient que les vaccins restaient efficaces contre la variante indienne.

Il a déclaré à l’émission Andrew Marr de la BBC: “ Parce que nous sommes de plus en plus convaincus que le vaccin fonctionne contre la variante, la stratégie est sur la bonne voie – c’est juste que le virus a pris un peu de rythme et nous devons donc tous être un peu plus. prudent et prudent. »

Secrétaire à la Santé Matt Hancock (Image: Hollie Adams / .)

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré: «Il est inspirant de voir l’incroyable réponse du public à notre appel aux armes pour obtenir le coup.

«Nous avons l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, mais notre travail n’est pas encore terminé. Il est temps de redoubler d’efforts sur la deuxième dose, alors veuillez vous présenter pour le deuxième jab, car cela pourrait être un coup de pouce supplémentaire de protection. ”

Le calendrier des deuxièmes doses a été avancé de 12 à huit semaines pour les plus de 50 ans et les plus vulnérables au milieu des inquiétudes concernant la variante indienne.

Les ministres ont également ordonné une augmentation des tests de surtension, du séquençage du génome – pour déterminer quelle variante est présente – et des mesures de recherche des contacts dans le nord-ouest, qui est particulièrement touché.

Les experts ont découvert que les personnes vaccinées ont peu de chances de se retrouver à l’hôpital avec Covid et il y a de plus en plus de preuves qu’elles sont moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres.

La dernière analyse montre que ceux qui ont reçu une dose unique du vaccin Oxford / AstraZeneca ont un risque de décès inférieur d’environ 80% avec Covid par rapport aux personnes non vaccinées.

Le rapport de Public Health England montre également que la protection contre la mort du vaccin Pfizer-BioNTech passe de 80% après une dose à 97% après deux doses.

Le risque d’hospitalisation des plus de 80 ans entièrement vaccinés est réduit de 93%.

Mais les craintes concernant la variante indienne ont mis en doute la question de savoir si toutes les règles de verrouillage restantes seront levées comme prévu le 21 juin – connue sous le nom de quatrième étape de la feuille de route. Le gouvernement annoncera sa décision le 14 juin. Mais les dernières données sont encore suffisamment bonnes pour que la troisième étape se déroule aujourd’hui, selon les ministres.

Des groupes jusqu’à six personnes ou deux ménages peuvent désormais se réunir à l’intérieur et les lieux d’accueil peuvent rouvrir en grande partie. Mais les experts ont conseillé au public de continuer à rester à l’extérieur autant que possible lors du mixage.

Les vacances dans les pays de la «liste verte» sont autorisées, mais les voyages dans les pays orange ne doivent être effectués que pour de bonnes raisons, comme rendre visite à un parent malade. Les agences de voyages ont signalé une augmentation de la demande de voyages au Portugal, principale destination de vacances considérée comme sûre à visiter.

Les couples en Angleterre peuvent inviter jusqu’à 30 amis et membres de la famille à leur mariage, mais les invités doivent porter des masques et sont déconseillés de danser. Les stades sportifs peuvent rouvrir et les cours d’exercices de groupe en salle peuvent reprendre tandis que les cinémas, les musées et les aires de jeux pour enfants peuvent également ouvrir. Mais une recherche menée par une association caritative Art Fund a révélé que 55% des musées et galeries craignent pour leur avenir.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «Je reconnais l’anxiété que les gens ressentent lorsque nous évaluons la situation à l’approche de la quatrième étape,

mais aujourd’hui, c’est un moment énorme pour notre paysage culturel durement touché.

——————-

Plus de la moitié de tous les musées et galeries s’inquiètent de leur survie à long terme lorsqu’ils ouvrent aujourd’hui.

Une recherche menée par une association caritative Art Fund suggère que 55% sont préoccupés, avec seulement 24% pas très inquiets et 4% pas du tout inquiets.

Au total, 316 directeurs de musées et de galeries ont été interrogés, la plupart comptant sur des subventions et un financement gouvernemental pendant la pandémie. La directrice de la charité, Jenny Waldman, a déclaré avoir fait «des efforts héroïques» pour rester à flot, ajoutant: «Maintenant, tout le monde a le pouvoir de redonner vie à son musée préféré en y allant avec sa famille et ses amis.»

Les visiteurs devront se distancer socialement et porter des masques.

Les théâtres rouvrent (Image: Kirsty O’Connor / PA)

Scène peur comme des concerts en direct à revenir

Le retour de la musique live est «extrêmement important» mais un organisme de bienfaisance a mis en garde contre les conséquences néfastes sur la santé mentale des artistes après un an de congé.

James Ainscough de Help Musicians a déclaré que le retour sur scène faisait partie de l’écosystème de l’industrie.

Il a dit: «C’est énorme. Cela représente probablement environ 50% des revenus totaux et il s’agit d’une industrie de plus de 5 milliards de livres sterling, donc c’est une grande chose. [It] c’est là que les musiciens apprennent leur métier pour la première fois. Pour beaucoup de musiciens, se remettre en question sera financièrement difficile.

«Il y a aussi un impact sur la santé émotionnelle et mentale. Si vous n’êtes pas resté devant un public pendant plus d’un an, ce premier moment sera passionnant mais aussi terrifiant.

La demande de musiciens d’aide a augmenté de 40% en 2020. Depuis, elle a développé son service de soutien en santé mentale, y compris une ligne téléphonique 24 heures sur 24 avec des conseillers et un service de la dette.