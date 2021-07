La Grande-Bretagne est « raciste » selon un groupe de réflexion dirigé par un militant travailliste qui a qualifié le Premier ministre de « gosse de Bullingdon » | Royaume-Uni | Nouvelles

Coordonnés par The Runnymede Trust, plus de 100 organisations de la société civile et ONG ont averti que les plans du gouvernement pour lutter contre le racisme risquaient d’enfreindre les lois internationales relatives aux droits humains. Le rapport a été financé par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme financée par les contribuables et a attaqué les conclusions de la Commission britannique sur les disparités raciales et ethniques, publiées par Tony Sewell en avril. En avril, le Dr Sewell a affirmé que la Grande-Bretagne n’était plus truquée contre les minorités ethniques.

Cependant, la fiducie a rejeté sa conclusion et a affirmé qu’il s’agissait d’un scénario “écrit pour le 10 Downing Street”, tandis que le directeur général, le Dr Halima Begum, avait précédemment qualifié le Premier ministre de “gamin”, a rapporté le Times.

Dans son attaque contre la Grande-Bretagne, le trust a affirmé que le gouvernement avait enfreint un traité international connu sous le nom de Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).

Au milieu des commentaires racistes faits envers les footballeurs anglais après la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, la fiducie a affirmé que l’approche actuelle de la lutte contre le racisme aggraverait la situation à travers le pays.

Le Runnymede Trust a souligné le projet de loi sur l’intégrité électorale qui, selon lui, marginalisera les minorités dans sa quête pour introduire l’identification des électeurs.

Ils ont également affirmé que le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux a de profondes implications pour les minorités ethniques, car elles sont “plus susceptibles d’être condamnées pour des infractions au couteau ou à l’arme”.

Dans son rapport plus tôt cette année, le Dr Sewell a écrit : « En termes simples, nous ne voyons plus une Grande-Bretagne où le système est délibérément truqué contre les minorités ethniques.

« Les obstacles et les disparités existent, ils sont variés et, ironiquement, très peu d’entre eux sont directement liés au racisme.

“Trop souvent, le ‘racisme’ est l’explication fourre-tout et peut être simplement accepté implicitement plutôt qu’examiné explicitement.”

Mme Begum a repris le trust en septembre dernier et avait posé sa candidature pour se présenter comme candidate travailliste dans Poplar & Limehouse aux élections générales de 2019.

Elle n’a pas fait partie de la liste restreinte mais a fait campagne pour le parti travailliste.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le rapport alternatif du Runnymede Trust contient de nombreuses erreurs et est trop simpliste en disant que le racisme structurel ou systémique est à l’origine de toutes les disparités décrites dans leur rapport.

«Nous les exhortons à travailler avec le gouvernement et à examiner attentivement les recommandations du rapport Sewell.

« Le gouvernement fournira une réponse à ces recommandations qui serviront de plan d’action pour lutter contre les inégalités. »

Les commentaires de la fiducie interviennent après que Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont été victimes d’abus racistes après la défaite aux tirs au but dimanche.

Le gouvernement a insisté pour qu’il s’efforce de lutter contre les abus en ligne sur les réseaux sociaux.

Mardi, Boris Johnson a rencontré des représentants de sociétés de médias sociaux pour les exhorter à prendre des mesures plus sévères contre ceux de “l’espace sombre d’Internet”.