La Grande-Bretagne fait face à des tempêtes incessantes en décembre alors que l’hiver le plus froid depuis 10 ans frappe | Météo | Nouvelles

L’hiver est sur le point de se venger brutalement après un automne « tranquille », selon les météorologues. Cela survient alors que la Grande-Bretagne est sous le choc d’un week-end de vents de force ouragan, de pluie torrentielle et de neige.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré : « En termes de tempêtes au cours du mois prochain et du Nouvel An, les choses sont sur le point de démarrer.

« La tempête Arwen a été le début de beaucoup. Le potentiel est là pour une série de tempêtes pendant la saison des fêtes et peut-être au-delà.

« Jusqu’à présent cet automne, le temps a été trop calme et tranquille, et cela conduit toujours à un contrepoids. »

Des eaux plus chaudes que la moyenne de la mer du Nord injecteront de l’énergie dans l’atmosphère entraînant le barrage, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Les températures en mer du Nord sont légèrement supérieures à la moyenne.

«Cela met de l’énergie dans l’atmosphère et renforce les systèmes à basse pression apportant ces conditions orageuses.

« Je ne serais pas surpris de voir maintenant les tempêtes comme une caractéristique dominante non seulement jusqu’en décembre, mais jusqu’au début de l’année prochaine. »

Des coups de vent violents ont frappé le Royaume-Uni au cours du week-end alors que des vents allant jusqu’à 100 mph ont provoqué d’énormes coups de vent côtiers.

La tempête Arwen a déclenché un rare avertissement rouge de la part des météorologues du gouvernement et a été surnommée « l’une des pires tempêtes depuis des années ».

Des conditions plus calmes et plus douces reviendront brièvement cette semaine avant que les températures ne plongent avant le week-end.

Les experts à long terme craignent que cet hiver ne soit le plus froid et le plus enneigé depuis le grand gel de 2010/11.

Les changements de températures stratosphériques au-dessus de l’Arctique pourraient ajouter à la misère, comme lors de la Bête de l’Est de 2018.

James Madden, prévisionniste pour Exacta Weather, a déclaré : « Le mois de décembre s’annonce maintenant comme un mois froid.

«À partir de la mi-mois et jusqu’au dernier tiers de décembre, des mouvements stratosphériques soudains pourraient être observés, apportant un vent encore plus froid du nord-est ou de l’est qui pourrait persister pendant plusieurs semaines.

« La neige le jour de Noël est plus probable dans le nord du pays, mais les choses peuvent changer rapidement et nous ne pouvons exclure la neige festive nulle part. »