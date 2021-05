La Grande-Bretagne gagne la guerre contre Covid: les données montrent que les vaccins protègent contre les variantes | Politique | Nouvelles

Variante de Covid: expert sur les préoccupations concernant la souche “ double mutant ”

On craignait que les vaccins ne se révèlent moins efficaces contre la nouvelle souche, mettant en péril la date du 21 juin pour la fin des restrictions. Mais le professeur Robert Dingwall, qui conseille le gouvernement, a déclaré que cette date devrait désormais être respectée. S’exprimant à titre personnel, il a déclaré que les dernières données «suppriment la dernière justification pour retarder l’étape 4 ou la diluer». Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, s’est félicité des résultats du BSP et a déclaré qu’ils montraient à quel point il était important de se faire vacciner.

Il a déclaré: «Presque chaque jour, nous recevons des preuves de plus en plus encourageantes sur la différence que nos vaccins Covid font dans la vie des gens – avec 13 000 vies sauvées et 39 100 hospitalisations évitées au total.

“Ces données sont stupéfiantes et reflètent fidèlement à quel point il est important de recevoir vos deux jabs lorsqu’ils sont proposés.”

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Cette nouvelle preuve est révolutionnaire – et prouve à quel point notre programme de vaccination contre le COVID-19 est précieux pour protéger les personnes que nous aimons.»

La nouvelle est venue au moment où il a été annoncé que plus de 50 millions de coups ont maintenant été donnés pour protéger la Grande-Bretagne contre le virus.

Les députés conservateurs, les entreprises et les jeunes de Generation Lockdown ont déclaré hier que les bons résultats signifiaient que Boris Johnson ne devait pas retarder la feuille de route britannique vers la liberté.

Sir Graham Brady, président du comité de 1922 qui représente les députés conservateurs, a déclaré: «C’est une très bonne nouvelle et confirme ce que les scientifiques m’ont dit, à moi et à mes collègues: que les variantes ne représentent pas nécessairement la menace que certains voudraient les présenter.

«Cela devrait rassurer le Premier ministre qu’il est prudent de suivre son instinct et de supprimer les restrictions restantes le 21 juin.»

Le Royaume-Uni bat de nouvelles variantes avec le vaccin (Image: .)

Un sondage a révélé que 56% souhaitent que le gouvernement poursuive l’assouplissement du verrouillage, contre seulement 20% qui s’y opposent.

Une majorité (56%) s’attend également à ce que toutes les restrictions non liées aux voyages soient levées d’ici le 21 juin, tandis qu’un tiers (32%) prévoyait de profiter de la possibilité d’aller dans les pubs et les restaurants ce week-end.

Dans un signe de changement d’attitude, 60% ont déclaré qu’ils étaient à l’aise avec des personnes extérieures à leur ménage dans des espaces clos.

Près de la moitié (49%) ont déclaré qu’ils étaient moins inquiets pour le covid qu’il y a un an, mais près de sept sur 10 (68%) ont admis qu’ils n’avaient embrassé personne pendant le verrouillage, a montré l’étude de Redfield et Wilton.

Le secteur de l’hôtellerie a averti qu’un tiers des pubs et des restaurants s’effondreraient si les restrictions étaient réimposées ou si les plans de juin étaient annulés.

Kate Nicholls, PDG de UK Hospitality, a déclaré que tout retard serait un «désastre» et a ajouté: «Vous envisagez qu’un tiers des locaux disparaîtrait.

«Nous en avons perdu 12 000 au cours de la première année de Covid. Vous êtes maintenant à la recherche d’entreprises à venir à près de 18 mois de négociation restreinte, vous pourriez voir 30 000 locaux fermer. »

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a ajouté: «Tant que nous ne verrons pas une suppression complète des restrictions et un retour à la boisson et au service de bar, ce n’est tout simplement pas viable pour certains.

Andrew Goodacre de la British Independent Retailers Association a déclaré que depuis la réouverture des magasins en avril, la fréquentation dans la rue principale était de 25% en baisse par rapport à la même période pré-pandémique en 2019.

L’ancienne ministre du cabinet Esther McVey a ajouté: «Avec le déploiement réussi du vaccin – et son efficacité contre l’Indien et d’autres variantes – il n’est absolument pas nécessaire que le gouvernement remette sa feuille de route déjà prudente pour rouvrir l’économie.

«Il n’y a aucune justification à continuer de sacrifier nos libertés et les moyens de subsistance de tant de personnes alors que nous avons eu l’un des programmes de vaccination les plus impressionnants et les plus étendus au monde.»

Le professeur Dingwall, sociologue à l’Université de Nottingham Trent, a déclaré: «La confirmation que, comme prévu, les vaccins actuels fonctionnent efficacement contre la variante indienne, supprime la dernière justification pour retarder l’étape 4 ou la diluer.

M. Johnson a également été averti que les jeunes perdraient confiance dans le gouvernement s’il ne mettait pas complètement fin au verrouillage le 21 juin.

L’adolescente Lucy Thorne, le visage de la croisade General Lockdown du Sunday Express, a averti: «Il y a un sentiment de désespoir parmi nous[young people]. C’était comme vivre dans une roue de hamster tous les jours parce que c’est la même chose sans répit, nous sommes restés bloqués à la maison en ligne et rien n’a changé jour après jour et le temps a passé si vite.

Esther McVey dit que le Royaume-Uni ne devrait pas repousser sa feuille de route (Image: Daily Mirror)

Le jeune de 17 ans a ajouté: «Les enfants ont besoin de certitude. Le manque de cohérence et les politiques changeantes ont fait que bon nombre de membres de notre génération auront, je pense, un manque de confiance dans le gouvernement.

La professeure de psychologie Ellen Townsend, de l’Université de Nottingham, a déclaré que pour le bien de la jeune génération, la date du 21 juin devait être respectée.

Elle a déclaré: «Le fardeau supporté par les jeunes dans cette crise a été disproportionné et injuste, nous les avons chargés de nous protéger alors que nous aurions dû les protéger, eux et leur avenir.»

L’étude PHE a montré une réduction minimale de l’efficacité du vaccin contre la maladie symptomatique due à la variante indienne après deux doses, par rapport à son efficacité la variante Kent

Les vaccins devraient offrir des niveaux de protection encore plus élevés contre l’hospitalisation et la mort.

L’étude a révélé que, pour la période du 5 avril au 16 mai, le vaccin Pfizer-BioNTech était efficace à 88% contre la variante indienne deux semaines après la deuxième dose, contre 93% contre la variante de Kent.

Le vaccin est efficace à 88% contre la nouvelle variante (Image: .)

Deux doses du vaccin Oxford AstraZeneca étaient efficaces à 60% contre la maladie symptomatique de la variante indienne par rapport à 66% d’efficacité contre la variante de Kent.

La différence d’efficacité entre les vaccins peut s’expliquer par le fait que le déploiement des deuxièmes doses d’AstraZeneca a été plus tardif que pour le vaccin Pfizer-BioNTech, ont déclaré des experts. D’autres données sur les profils d’anticorps montrent qu’il faut plus de temps pour atteindre une efficacité maximale avec le vaccin AstraZeneca.

Saluant l’effort de vaccination, M. Hancock a déclaré: «Aujourd’hui, plus de 50 millions de vaccins COVID-19 ont été livrés en Angleterre. L’un des efforts nationaux les plus importants et les plus importants de notre histoire.

«Merci à toute l’équipe qui a rendu cela possible.»

Six autres décès ont été signalés hier (samedi) alors qu’il y avait 2694 nouveaux cas.