La Grande-Bretagne mène des demandes pour vacciner le MONDE ! Boris appelle le G7 à soutenir un fonds international | Politique | Nouvelles

Poutine critique les « restrictions à motivation politique » sur les vaccins

Le Premier ministre exhortera les dirigeants des sept plus grandes économies à s’unir pour financer un programme international de vaccination qui garantira que tout le monde est vacciné. Il demandera aux dirigeants, dont le président américain Joe Biden et de hauts responsables de l’UE, de prendre des engagements concrets pour vacciner le monde entier contre le coronavirus d’ici la fin de 2022 lorsqu’il les accueillera à Cornwall pour le sommet du G7 plus tard cette semaine.

Cela survient alors que des sources gouvernementales ont indiqué que la date de la feuille de route du 21 juin pour la levée de presque toutes les restrictions de covid au niveau national en Grande-Bretagne sera respectée malgré une action d’arrière-garde des scientifiques pro-verrouillage.

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu'”aucune décision” n’avait été prise quant à l’assouplissement de toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin, alors que Boris Johnson pourrait retarder la décision d’au moins quinze jours.

“Comme l’a indiqué le Premier ministre, nous ne voyons rien dans les données pour le moment suggérant que nous devions nous écarter de la feuille de route”, a déclaré la porte-parole.

“Nous continuons d’examiner les données et les dernières preuves scientifiques et aucune décision sur l’étape 4 n’a encore été prise.”

Mais au cours d’une semaine où il a resserré les restrictions sur les voyages à l’étranger et ajouté le Portugal à la liste orange, M. Johnson a clairement indiqué que le nouveau front contre la terrible maladie s’y attaquait à l’étranger, en particulier dans les pays les plus pauvres.

S’exprimant avant le sommet du G7, le Premier ministre a déclaré : « La semaine prochaine, les dirigeants des plus grandes démocraties du monde se réuniront à un moment historique pour nos pays et pour la planète.

Le Premier ministre exhortera les dirigeants du G7 à se réunir pour financer un programme international de vaccination (Image: .)

« Le monde attend de nous que nous relevions le plus grand défi de l’après-guerre : vaincre le Covid et mener une reprise mondiale guidée par nos valeurs communes.

« Vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire de la médecine.

« J’appelle mes collègues dirigeants du G7 à se joindre à nous pour mettre fin à cette terrible pandémie et je promets que nous ne permettrons plus jamais la dévastation causée par le coronavirus. »

La conférence comprendra également les Premiers ministres du Japon, du Canada et de l’Italie ainsi que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil seront également présents ainsi que des dirigeants d’Australie, d’Afrique du Sud, de Corée du Sud et le secrétaire général de l’ONU António Guterres.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui fait face à une vague massive de pandémie dans son propre pays, se joindra par liaison vidéo.

Les dirigeants du G7 arriveront vendredi à Carbis Bay, Cornwall, pour trois jours de réunions sur un large éventail de problèmes mondiaux, en mettant particulièrement l’accent sur la façon dont le groupe peut diriger la reprise mondiale contre le coronavirus.

Le vaccin Covid semble avoir «brisé la chaîne» entre attraper Covid et tomber malade (Image: .)

Au cours de ces sessions, ils seront virtuellement rejoints par des experts, dont Sir Patrick Vallance, Melinda French Gates et David Attenborough. Samedi, les pays du G7 seront rejoints en personne ou virtuellement par les dirigeants de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de l’Inde pour des discussions sur la santé et le changement climatique.

En plus de demander aux dirigeants de se joindre au Royaume-Uni dans leurs efforts pour vacciner le monde, le Premier ministre les invitera à soutenir le Global Pandemic Radar – un nouveau système mondial de surveillance qui protégera les programmes de vaccination contre les nouvelles variantes résistantes aux vaccins en les détectant avant qu’ils ne avoir la chance de se répandre.

Parallèlement aux efforts pour vaincre la pandémie elle-même, le Premier ministre soulignera la nécessité de reconstruire en mieux, avec une reprise qui met au cœur les opportunités, la durabilité et les valeurs démocratiques.

Pendant ce temps, le gouvernement a été averti de réfléchir très attentivement avant de céder à la pression pour retarder davantage l’assouplissement du verrouillage ou introduire de nouvelles mesures.

Le professeur Carl Heneghan, médecin de soins d’urgence et directeur du Center for Evidence Based Medicine, a déclaré : « Les gens doivent réfléchir très sérieusement à la façon dont nous définissons une vague à l’avenir, car si elle est définie comme des cas à l’hôpital, nous y serons pour toujours. “

Le Premier ministre indien Narendra Modi fait face à une vague massive de pandémie dans son pays (Image: .)

Il a déclaré que de nombreuses personnes hospitalisées avec un coronavirus n’étaient pas dangereusement malades mais qu’elles étaient admises pour une courte période pour profiter de nouveaux traitements.

Les chiffres du New NHS England montrent qu’il y a maintenant un total de 124 patients sous ventilation mécanique par rapport au pic de janvier qui était de 3 736.

En Écosse, il y en a maintenant 8 sous ventilateurs. On estime qu’environ 25 pour cent des patients parmi ceux-ci sont des patients à long terme.

Le professeur Heneghan a ajouté : « Les individus sont trop prompts à supposer que l’augmentation des infections concerne uniquement le virus sans évaluer le contexte dans lequel le virus s’est propagé – la privation sociale, les comorbidités et les circonstances économiques de ces patients. »

Malcolm Loudon, chirurgien senior expert en épidémiologie, a déclaré: «Beaucoup de patients atteints de covid hospitalisés ne seront que ceux qui sont là pour d’autres raisons mais qui ont été testés positifs. Beaucoup de ceux sous ventilateurs sont des cas hérités et seront là depuis plus de quatre semaines. Certaines personnes atteintes de covid ne sont pas gravement malades mais arrivent parce qu’elles se sentent crevées.

Le gouvernement a été averti de bien réfléchir avant de céder à la pression pour retarder l’assouplissement du verrouillage (Image: .)

“Vraiment, il n’y a pas grand-chose à voir avec le coronavirus, mais en tant que cliniciens qui travaillent avec des patients, ce que nous voyons, ce sont les conséquences des mesures de verrouillage, par exemple une augmentation du nombre de personnes venant avec des cancers avancés dont les références ont été retardées.”

Les scientifiques ont également indiqué que le vaccin Covid-19 semble avoir “brisé la chaîne” entre attraper un coronavirus et tomber gravement malade, a déclaré le directeur général de NHS Providers.

Chris Hopson a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées avec la variante Covid-19 détectée pour la première fois en Inde, également connue sous le nom de variante Delta, n’augmentait pas “très significativement”.

Il a déclaré à BBC Breakfast que beaucoup de personnes hospitalisées à Bolton – qui compte le plus grand nombre de cas de variante indienne en Angleterre – étaient plus jeunes que lors des vagues précédentes de la pandémie.

M. Hopson a déclaré que lors de la phase la plus récente de la pandémie, le nombre de personnes hospitalisées à Bolton avec Covid-19 a culminé à 50, contre 170 en novembre et 150 en janvier et février.

Sur les 12 431 cas de variantes indiennes confirmés à ce jour au Royaume-Uni, 10 797 se trouvent en Angleterre, 1 511 en Écosse, 97 au Pays de Galles et 26 en Irlande du Nord.

Des sources gouvernementales ont déclaré que la date de la feuille de route du 21 juin pour la levée des restrictions sera respectée (Image: .)

En Angleterre, les cas sont répartis dans tout le pays et les zones les plus touchées sont Bolton dans le Grand Manchester (2 149 cas), Blackburn avec Darwen dans le Lancashire (724), Bedford (608), Leicester (349), Manchester (278) et Birmingham (223).

Cependant, le Dr Mike Tildesley, membre du groupe consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M), a déclaré que le gouvernement avait un « appel difficile » à faire pour assouplir les restrictions le 21 juin.

Il a déclaré à Times Radio: “C’est difficile. Je vais être ennuyeux et m’asseoir un peu sur la clôture à ce sujet, car je ne pense pas que ce soit notre rôle en tant qu’épidémiologistes d’appeler cela.

“Je pense que la chose difficile que nous avons, la situation difficile du gouvernement, c’est bien sûr que si vous retardez cela, vous obtiendrez bien sûr une vague ultérieure plus petite.

“Je veux dire que c’est le cas avec toute politique de contrôle – si vous les laissez pendant une période plus longue, cela réduira les cas.

“Mais bien sûr, si vous retardez cela, nous savons que cela a un impact négatif sur les entreprises, les moyens de subsistance des personnes, etc.

“C’est donc l’appel difficile qu’ils doivent passer, et tout ce que nous pouvons faire est de rassembler autant de preuves que possible et de dire que c’est ce à quoi nous nous attendons si vous vous détendez le 21 juin, c’est ce à quoi nous pouvons nous attendre si vous retarder cela de deux semaines par exemple ou de quatre semaines et ainsi de suite, afin qu’ils aient toutes les preuves qu’ils peuvent pour prendre la décision. »