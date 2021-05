La Grande-Bretagne plantera 7 000 hectares d’arbres par an pour tenter de diriger l’effort climatique mondial | Nature | Nouvelles

Environ 7 000 hectares de terres boisées seront plantés chaque année dans le cadre de la volonté d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050. L’annonce intervient alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir la conférence mondiale sur le changement climatique COP26 à Glasgow plus tard cette année. M. Eustice annoncera également des plans pour protéger les tourbières anglaises et stimuler la biodiversité. Des efforts seront faits pour améliorer la santé des arbres, créer plus de forêts dans les villes et créer des milliers d ‘«emplois verts» à mesure que le pays se remet de la pandémie.

Il y aura un nouveau financement pour les pépinières d’arbres afin d’améliorer notre production nationale d’arbres. Des efforts seront également déployés pour garantir que les arbres plantés aujourd’hui puissent faire face au changement climatique et aux menaces croissantes de ravageurs et de maladies.

Les terres boisées seront principalement composées de feuillus indigènes, car ceux-ci abritent les populations d’insectes, d’oiseaux et d’autres animaux d’Angleterre.

M. Eustice dira: «Nous mettons en place des plans pour tripler les taux de création de forêts d’ici la fin de ce Parlement, reflétant la contribution de l’Angleterre à la réalisation de l’objectif global du Royaume-Uni de planter 30 000 hectares par an d’ici la fin de ce Parlement. Nous veillerons à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et à ce que davantage d’emplois verts soient créés dans le secteur forestier.

L’importance de la biodiversité pour l’économie et la santé publique a été exposée plus tôt cette année dans une étude commandée par le Trésor par le professeur Sir Partha Dasgupta. Il a appelé à un changement urgent de notre façon de penser, de penser et de mesurer le succès économique afin que nous puissions protéger et améliorer notre prospérité et le monde naturel.

Le célèbre diffuseur sur la faune, David Attenborough, a averti dans l’avant-propos de la revue que de nombreux systèmes naturels du monde sont maintenant au bord de la «rupture» et qu’il existe un danger que «des écosystèmes entiers s’effondrent».

M. Eustice dira cette semaine: «Les événements des 12 derniers mois ont amené les gens à apprécier plus que jamais la différence que la nature fait dans nos vies. Il y a une prise de conscience accrue du lien entre notre propre santé, notre prospérité économique et celle de la planète – comme l’a souligné le récent examen Dasgupta de l’économie de la biodiversité.

Plus de détails sur les plans seront présentés dans un plan d’action pour les arbres en Angleterre. En plus des programmes de plantation d’arbres, d’autres terres boisées seront reconstituées grâce à la «régénération naturelle» – lorsque les arbres poussent à partir de graines qui y tombent naturellement et y germent.