La Grande-Bretagne prévoit de combiner les injections de Covid et de rappel contre la grippe en 2022 – « Gagnez beaucoup de temps ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Bien que la grande taille du stock de vaccins du Royaume-Uni signifie que cela ne sera pas nécessaire avant 2022, les responsables de la santé espèrent que donner aux patients un cocktail de vaccins réduira le temps de fabrication et facilitera le déploiement des vaccins.

Matthew Duchars, PDG du Vaccine Manufacturing and Innovation Center, a déclaré que la combinaison des jabs serait «préférable» pour les producteurs de vaccins et le public.

Il a déclaré: «Cela fera gagner beaucoup de temps et ce serait beaucoup plus pratique de ne donner qu’une seule injection, c’est donc quelque chose que nous et les développeurs et producteurs de vaccins examinerons.

« Disons que nous devons administrer un vaccin saisonnier et que les gens ont besoin d’un vaccin contre la grippe, d’un vaccin contre Covid et d’un autre pour autre chose.

“Si vous pouvez tous les mettre en un, alors c’est évidemment préférable.”

Le centre a reçu 200 millions de livres sterling de financement du gouvernement.

Le centre sera capable de produire 70 millions de doses d’un vaccin en seulement quatre ou cinq mois.

Le Dr Duchars a déclaré : « Notre objectif est raisonnable.

«Je suis convaincu que nous pouvons le faire. Pouvons-nous le faire plus rapidement ? Peut-être. Avec un peu de chance.

Sajid Javid le secrétaire à la santé a félicité les jeunes qui se sont déjà manifestés pour se faire vacciner.

Il a déclaré: «Merci d’avoir aidé à construire davantage notre mur de défense contre Covid-19 à travers le pays.

« S’il vous plaît, ne tardez pas – obtenez vos vaccins dès que vous le pouvez afin que nous puissions continuer à vivre en toute sécurité avec ce virus et profiter de nos libertés en vous offrant, ainsi qu’à votre famille et à votre communauté, la protection dont ils ont besoin. »