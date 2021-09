La Grande-Bretagne répond au SOS post-Eurovision d’ABBA

Le sensationnel Concours Eurovision de la chanson remporté par ABBA en 1974 avec “Waterloo” n’était pas une garantie d’un succès mondial immédiat et durable. Pendant l’année suivante ou plus, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été les territoires étrangers les plus réceptifs pour le quatuor suédois, avec quelques autres succès de singles en Scandinavie. Puis vint le single qui changea leur fortune mondiale pour de bon. Le 20 septembre 1975, la Grande-Bretagne a répondu au “SOS” d’ABBA.

Le morceau, qui a atteint le palmarès américain le 6 septembre, est célébré comme le seul succès dans lequel les noms du groupe et des chansons sont des palindromes. Mais on ne se souvient pas toujours que la chanson a également été publiée, en suédois, par le groupe Agnetha Fältskog. Avec la musique d’ABBA’s Benny Andersson et Björn Ulvaeus et les paroles du manager du groupe Stig Anderson, il a été inclus sur son album solo Elva Kvinnor I Eet Hus (Eleven Women In One House). Ce LP est sorti juste après que la version ABBA soit devenue un succès, fin 1975.

Avec le recul, et dans le contexte de l’incroyable succès du groupe dans les années qui ont suivi, « SOS » d’ABBA sonne irrésistible, mais ce n’était pas un succès automatique. Il est entré dans les best-sellers britanniques ce jour-là en septembre à un n° 47 provisoire dans un sondage de 50 positions. Mais une semaine plus tard, il fait son entrée dans le Top 40 pour la première fois à la 31e place et retrouve son élan.

“SOS” a de nouveau atteint la 16e place, puis a semblé s’arrêter à la 13e place avant de remonter dans le Top 10, la 7e et enfin, pendant deux semaines, son sommet de la 6e. Il partageait le haut du classement avec des hitmakers britanniques tels que David Essex, David Bowie et Smokie et des artistes américains allant des Drifters à Art Garfunkel, qui était en tête de liste avec son remake de “I Only Have Eyes For You”. Pas moins de 17 autres hits du Top 10 britannique pour ABBA suivraient.

