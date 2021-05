La Grande-Bretagne résurgente est prête pour un «décollage» économique alors que le cauchemar de Covid «touche à sa fin» | Politique | Nouvelles

Foyers de soins: un appelant de LBC dénonce les restrictions “ perverses ” de Covid

Hier a vu à la fois le nombre de morts enregistré le plus bas depuis sept mois et des projections optimistes pour l’économie de la CBI. En outre, le gouvernement se prépare à utiliser des tests pour assouplir les règles d’auto-isolement pour ceux qui ont été à proximité d’une personne infectée par le virus. Les ministres ayant confirmé que certaines mesures, notamment la possibilité de serrer dans ses bras des proches dans des maisons de retraite, devraient être assouplies plus tôt que prévu initialement, les députés estiment que la fin du verrouillage est en vue. Paul Bristow, député de Peterborough et membre du comité spécial de la santé, a déclaré: «Le cauchemar touche enfin à sa fin.

Un membre du comité, le député de Vale of Clwyd, James Davies, qui est également médecin généraliste, a déclaré: «Certaines autres parties du monde restent dans une situation périlleuse et des incertitudes demeurent quant au risque des variantes actuelles et futures de Covid.

«Il existe également des inconnues concernant la durée de l’immunité et le besoin de rappels de vaccins.

“Même ainsi, il semblerait que pour la Grande-Bretagne, le cauchemar de l’année dernière et un peu soit presque terminé!”

Le Dr Davies a ajouté que nous ne sommes pas au point de la gratuité pour tous, mais a insisté sur le fait qu’il y a des raisons d’un fort optimisme au Royaume-Uni.

Des initiés de Whitehall ont signalé que le nombre d’employés de test et de traçabilité employés par le gouvernement devrait diminuer de 1 500, signe que «l’urgence touche à sa fin».

Des annonces sont également attendues plus tard cette semaine sur les endroits où les citoyens britanniques peuvent partir en vacances en toute sécurité.

Mais avec le déblocage des entreprises le 17 mai et la plupart des restrictions prenant fin le 21 juin, la CBI prévoit un boom estival.

Son étude a indiqué que l’activité du secteur privé devrait connaître une forte croissance au cours des trois prochains mois, en particulier parmi les entreprises de services commerciaux et professionnels, les ventes de distribution et les fabricants.

La Grande-Bretagne devrait exploser après la pandémie (Image: GETTY)

Paul Bristow a déclaré que le “ cauchemar de Covid touchait enfin à sa fin ” (Image: Wikipedia)

Les entreprises de services aux consommateurs s’attendent à ce que l’activité reste stable au cours des trois prochains mois, a déclaré la CBI.

Son rapport, basé sur 574 réponses à ses récentes enquêtes, a également révélé que l’activité du secteur privé était restée stable au cours des trois derniers mois, la première fois en près de deux ans qu’elle n’avait pas baissé.

Alpesh Paleja, économiste principal de CBI, a déclaré: «La croissance économique semble être prête à décoller cet été, mais il s’agit d’une reprise qui se fera sentir différemment selon les secteurs.

“Le gouvernement peut garantir que la réouverture est un succès en continuant à aider les entreprises à se remettre sur pied et à faire de la transition vers un monde post-Covid une transition sans heurts, en particulier pour les entreprises qui continueront probablement de se débattre.”

Les chefs de la vente au détail ont accueilli favorablement le rapport du CBI et ont déclaré que ses conclusions correspondaient à la confiance renouvelée des consommateurs observée dans les grandes rues de Grande-Bretagne.

Les ministres ont confirmé que certaines mesures devraient être assouplies plus tôt que prévu (Image: .)

Mais ils ont également appelé à un plus grand soutien du gouvernement après la reprise estivale pour poursuivre la reprise de l’année écoulée à l’automne, jusqu’à Noël.

Andrew Goodacre, directeur général de la British Independent Retailers Association (Bira), a déclaré: «Il y a cet optimisme parce que depuis sa réouverture, il a été largement positif.

«Je ne dis pas que nous tirons des arbres, mais les membres signalent des ventes positives, des gens qui sortent et un sentiment de confiance.

«Je pense que l’optimisme vient du fait qu’il y a tout cet argent dans des comptes d’épargne qui peut être dépensé par le grand public.

«Les premières semaines de réouverture ont été encourageantes.»

Les députés pensent que la fin est en vue pour le verrouillage (Image: .)

Cela s’est produit alors que 750 spectateurs ont pu assister à la conclusion des demi-finales des Championnats du monde de snooker à The Crucible, à Sheffield, hier.

Un millier de personnes doivent assister à la finale aujourd’hui et demain sans masque ni distanciation sociale.

Un autre événement test du gouvernement pour revenir à la normale a vu des milliers de fêtards s’embrasser, s’embrasser et danser dans un club de Liverpool vendredi soir.

Les résultats des événements seront surveillés de près, mais le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, le gouvernement a laissé «aucun effort pour nous aider à revenir aux choses que nous aimons cet été».

Et malgré les prévisions météorologiques plus fraîches et changeantes pour ce week-end, les gens devaient faire près de 15 millions de voyages d’agrément dans leur voiture de vendredi à demain.

Des recherches menées par le RAC ont montré que les automobilistes prévoyaient le plus grand nombre de voyages de week-end férié en mai depuis 2016.

Les chefs de la vente au détail ont constaté un regain de confiance des consommateurs dans les grandes rues de Grande-Bretagne (Image: .)

La tentative de faire pression pour une reprise économique rapide devrait être soutenue par un nouveau programme pilote de 40 000 personnes afin de réduire les exigences d’auto-isolement.

Au lieu des 10 jours de quarantaine actuellement requis, les participants recevront une semaine de tests et pourront vivre leur vie comme avant, tant que les résultats seront négatifs.

L’essai à travers l’Angleterre peut fournir de plus grandes preuves pour réduire la durée nécessaire pour isoler les contacts des cas positifs, dans le cadre des efforts visant à redémarrer la vie sociale et à rouvrir l’économie.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Ce nouveau projet pilote pourrait aider à changer le cadran en notre faveur en offrant une alternative viable à l’auto-isolement pour les personnes qui sont en contact avec des cas positifs de Covid-19, et qui permettrait aux gens de continuer à travailler et vivre leur vie. “

À partir du 9 mai, les contacts étroits des personnes atteintes de Covid-19 seront contactés par téléphone et envoyés sept jours de tests rapides s’ils souhaitent participer à l’étude.

Ils devront se tester tous les matins pendant sept jours et seront exemptés de l’obligation légale de mettre en quarantaine à la maison tous les jours où ils seront testés négatifs, tant qu’ils ne présentent pas de symptômes.

Le professeur Isabel Oliver, qui dirige l’étude en tant que directrice du service national des infections de Public Health England, a déclaré que l’étude sera essentielle pour informer sur la manière dont «l’approche du dépistage pourrait évoluer».

Des annonces sont attendues plus tard cette semaine sur les endroits où les citoyens britanniques peuvent partir en vacances en toute sécurité (Image: .)

Mais il y a des pressions sur le gouvernement pour aider à stimuler l’industrie du voyage en mettant fin à la TVA sur les tests que les gens doivent passer avant de partir et de revenir.

Actuellement, une famille de quatre personnes devrait passer 12 tests à plus de 60 £ dans ce qui a été qualifié de «taxe de vacances».

Le député conservateur Sir Roger Gale a déclaré: «À 60 £ chacun, c’est beaucoup d’argent en plus du coût des vacances.

«Nous devons réduire le coût des tests, des progrès ont été accomplis, mais si le gouvernement supprime la TVA sur eux, cela les ramènera en dessous de 50 £, ce que nous devons être.»