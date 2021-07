La Grande-Bretagne retire presque toutes ses troupes d’Afghanistan, mettant fin à une guerre de plusieurs décennies ⋆ 10z viral

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré jeudi que la plupart des troupes britanniques avaient quitté l’Afghanistan dans un discours qu’il a prononcé devant le Parlement.

“La présence militaire internationale en Afghanistan n’a jamais été conçue pour être permanente”, a déclaré Johnson dans un discours. “Toutes les troupes britanniques affectées à la mission de l’OTAN en Afghanistan rentrent maintenant chez elles.”

Johnson a averti que les talibans s’emparaient de certaines régions de l’Afghanistan. « Il est difficile de voir un avenir sans conflit plus sanglant et un contrôle plus large des talibans. Déjà, ils sont sur le point de prendre le contrôle des capitales provinciales, et les forces de sécurité afghanes risquent d’être débordées.

Mais Johnson est également resté optimiste sur le fait que les talibans ne menaceraient pas l’Occident.

« Les camps d’entraînement ont été détruits. Ce qui reste des dirigeants d’al-Qaïda ne réside plus en Afghanistan et aucune attaque terroriste contre des cibles occidentales n’a été lancée depuis le sol afghan depuis 2001 », a déclaré Johnson. « Nous ne devons jamais perdre de vue ces faits essentiels.

Johnson a déclaré qu’il n’y avait “pas de voie militaire vers la victoire” pour l’organisation terroriste.

“Il doit y avoir un règlement pacifique et négocié de la crise politique en Afghanistan, et le Royaume-Uni continuera à travailler pour que cela se produise”, a déclaré Johnson. « Je crois que cela peut arriver – je ne pense pas que les talibans soient assurés du genre de victoire dont nous lisons parfois. »

“Pour des raisons évidentes, je ne divulguerai pas l’horaire de notre départ, bien que je puisse dire à la maison [Parliament] que la plupart de notre personnel est déjà parti.

Les forces britanniques ont été envoyées pour la première fois en Afghanistan en 2001 après les attentats du 11 septembre, selon .. 457 soldats britanniques ont été tués pendant la guerre, selon ..

“J’espère que personne ne tirera la fausse conclusion que le retrait de nos forces signifie en quelque sorte la fin de l’engagement de la Grande-Bretagne en Afghanistan, nous ne sommes pas sur le point de nous détourner, et nous ne nous faisons aucune illusion sur les dangers de la situation actuelle et sur ce qui pourrait prendre de l’avance », a déclaré Johnson.

Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique, a déclaré en mai qu’il était préoccupé par les conséquences du départ des troupes américaines d’Afghanistan après la promesse du président démocrate Joe Biden en avril de retirer toutes les troupes américaines d’ici le 11 septembre.

