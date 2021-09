La Grande-Bretagne s’est arrêtée pour la victoire d’Emma Raducanu à l’US Open alors qu’une énorme audience est confirmée

in

Si vous n’étiez pas étonné de la glorieuse victoire d’Emma Raducanu à l’US Open, avez-vous vraiment passé un bon samedi soir ?

Son affrontement avec Leylah Fernandez a eu lieu à un moment où le Royaume-Uni est généralement inondé de joyeux fêtards qui préparent des clubs et pourtant la nation a été paralysée.

L’adolescent a réussi l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis

L’ascension exceptionnelle de Raducanu, cependant, a mis en attente toutes les pensées de délire alors qu’une nation l’a regardée sceller sans nerfs une dixième victoire consécutive en deux sets.

Cela a commencé à 21h30 et elle a été retenue plus qu’elle ne l’avait été auparavant, avec plusieurs matchs serrés d’un adversaire tout aussi impressionnant à Fernandez.

Mais finalement, peu après 23h, sa rivale canadienne n’a pas pu riposter pour stopper l’ascension de Raducanu au sommet.

Outsider 150/1 au début de la compétition, même ceux qui n’ont pas un penchant pour le tennis ont rapidement attiré l’attention.

C’était la première grande finale entre deux adolescents depuis 1999

L’inexpérience de Raducanu signifiait qu’elle devait remporter trois qualifications juste pour participer au tournoi, mais ses performances étaient formidables.

Une fois dans la compétition proprement dite, elle a commencé à faire un travail léger de ses rivales, en envoyant la championne olympique Belinda Bencic en cours de route, ainsi que Shelby Rogers qui venait de battre la numéro un mondiale Ashleigh Barty.

À chaque victoire, de plus en plus de personnes se sont assises et ont remarqué le prodige britannique.

Elle a été comparée à Sir Andy Murray après seulement le deuxième tour et a été qualifiée d’intrépide par sa mère Judy sur talkSPORT.

Raducanu a posé pour le trophée sur Arthur Ashe Court après que la foule soit partie depuis longtemps

Selon les chiffres officiels, 9,2 millions de personnes regardent la victoire de Raducanu sur Fernandez en finale sur Channel 4 uniquement.

Le match a également été diffusé sur Amazon Prime, vous pouvez donc vous attendre à ce que ce chiffre soit encore plus élevé.

Pendant ce temps, cela ne compte pas sur ceux qui se sont rassemblés dans les pubs autour de grands écrans et ont vu sa victoire fantastique, tout comme ils se sont tous entassés pour regarder l’Angleterre pendant l’été.

Et vous pouvez vous attendre à ce que ses matchs obtiennent des chiffres encore plus extraordinaires à l’avenir.

