La Grande-Bretagne s’est engagée dans la course à la liberté pour garantir que tous les plus de 50 ans aient les deux coups d’ici le 21 juin | Royaume-Uni | Nouvelles

Linda Bauld dit que l’assouplissement des restrictions du 21 juin est «ambitieux»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le déploiement pourrait s’accélérer à temps pour la fin proposée du verrouillage. Et le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré : « Nous sommes dans une course entre la vaccination à grande échelle et celle de s’assurer que les gens reçoivent deux doses. « Nous avons vu de bonnes données sur la protection contre deux doses des vaccins Pfizer et AstraZeneca. Nous espérons pouvoir protéger tous les plus de 50 ans avant le 21 juin. »

Cela signifierait qu’environ 21 millions de personnes de plus de 50 ans auraient reçu les deux doses de Covid à temps pour le jour de l’indépendance de la Grande-Bretagne.

La variante indienne hautement transmissible et la pression renouvelée sur le NHS suscitent également une inquiétude croissante.

La propagation alarmante de la variante B1617.2 signifie qu’il est essentiel que toutes les personnes éligibles à un jab salvateur en reçoivent un dès que possible.

Hier, M. Hancock a déclaré : « Nous sommes dans une course entre le vaccin et le virus.

«Nous faisons tout notre possible pour déployer le vaccin le plus rapidement possible et il n’a jamais été aussi important d’obtenir votre deuxième vaccin.

«Alors venez de l’avant pour que nous puissions continuer sur la voie du rétablissement.»

Près de 40 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid dans le cadre du plus grand programme de vaccination de l’histoire, qui a débuté le 8 décembre.

Les trois quarts de tous les adultes auront reçu au moins un vaccin en quelques jours et près de la moitié seront vaccinés avec les deux doses avant la fin de cette semaine.

Les chiffres officiels montrent que 39 068 346 personnes ont eu leur premier coup et 24 892 416 ont eu le second. Bon nombre des personnes de moins de 50 ans qui ont subi leur deuxième injection sont soit des travailleurs clés, soit des personnes dont la santé est vulnérable.

Chris Hopson, directeur général de l’organisation des membres du NHS Providers, a déclaré que « très peu » de patients de Covid ont reçu les deux injections, prouvant que les vaccins offrent des niveaux de protection « très élevés ».

Il a déclaré: «La grande majorité des cas hospitalisés ne sont pas vaccinés.

« Soit parce qu’ils sont trop jeunes, soit parce que le patient était éligible, ils n’ont pas été vaccinés.

“Cela envoie un message très clair sur l’importance primordiale d’obtenir les deux doses et le rôle clé de la vaccination d’urgence dans l’accélération de la protection.”

Le Premier ministre Boris Johnson fait face à des pressions pour envisager un retard de sa «feuille de route irréversible» pour sortir de la pandémie.

Toutes les restrictions légales aux contacts sociaux devraient être levées dans trois semaines. Mais on pense que près de la moitié de tous les nouveaux cas de Covid impliquent la nouvelle variante.

Il y a quinze jours, M. Zahawi a annoncé que l’écart entre les jabs serait réduit de 12 semaines à huit pour les plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables.

Le rythme rapide du déploiement signifie que les chefs de la santé sont confiants d’offrir un premier vaccin à tous les plus de 18 ans d’ici la fin juillet.

L’accent sera ensuite mis sur une campagne de rappel d’automne au cours de laquelle les plus de 50 ans pourraient recevoir une troisième injection, potentiellement d’un vaccin différent de celui qu’ils avaient reçu auparavant.

Le gouvernement a déclaré hier qu’il y avait eu 3 240 autres cas confirmés en laboratoire au Royaume-Uni et six décès dans les 28 jours suivant un test positif.

Les nouveaux cas quotidiens de coronavirus ont grimpé de près de 40% en l’espace d’une semaine.

Les chiffres officiels montrent que les infections quotidiennes sont passées de 2 325 dimanche dernier aux 3 240 enregistrées hier, tandis que les décès n’ont augmenté que d’un au cours de cette semaine.

Plus de 537.000 vaccinations ont été effectuées en Angleterre samedi.

Le NHS a également révélé que 54 379 320 injections avaient été administrées en Angleterre entre le 8 décembre et le 29 mai, y compris les première et deuxième doses.

Un total de 6 900 813 jabs ont été administrés à des personnes à Londres au cours de cette période, dont 4 334 097 premières doses et 2 566 716 secondes, a ajouté le NHS England.

Pendant ce temps, M. Hopson a averti que certaines fiducies hospitalières étaient désormais confrontées à une nouvelle énigme – comment éliminer l’arriéré gigantesque des soins aux patients.

Le chef des fournisseurs du NHS a déclaré: «Les fiducies s’efforcent de récupérer les arriérés de soins, traitant autant de cas que possible, en commençant par des cas plus urgents sur le plan clinique, souvent complexes.

« Beaucoup d’entre eux nécessitent plusieurs jours de récupération postopératoire, de sorte que les services sont très remplis de ces patients. La demande de soins urgents a considérablement augmenté au cours des dernières semaines et il y a une augmentation très marquée de la complexité des patients. »

Les données du NHS England montrent qu’environ cinq millions de patients attendaient une intervention chirurgicale en mars – le chiffre le plus élevé jamais enregistré.

Les chiffres montrent que plus de 436 000 personnes attendaient depuis plus d’un an, contre 1 600 avant la pandémie.