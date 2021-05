La grande chasse aux RINO de 2021 – Ben Garrison Cartoon ⋆ .

C’est la saison RINO

Jamais Trumper Mitt Romney a été chahuté et hué alors qu’il prononçait un discours à la Convention républicaine de l’Utah. Mittens n’était pas content et a crié aux délégués républicains: “N’êtes-vous pas gêné?”

No Mitt, Utah est gêné par le fait que vous soyez un sénateur sourd et qui ignore ce que les électeurs de l’Utah pensent. Le vote de Romney pour destituer le président Trump ne cesse de revenir le hanter alors que les délégués criaient «vous sucez» et «traître» de l’auditoire. Romney n’est que l’un des nombreux RINO qui investissent le GOP. Ces vieux républicains de l’establishment ne réalisent pas que c’est la saison ouverte sur RINOS. Ils ne peuvent pas accepter que le parti républicain soit désormais le parti de Trump. En 2022, les RINO auront un gros objectif sur le dos alors que les candidats d’America First surgissent dans tout le pays pour occuper leurs sièges.

La fiable RINO, Susan Collins, a parlé de la huée de Mitt dans l’Utah. Collins agrippa ses perles et se plaignit: «J’étais consterné. Comment les petits gens osent-ils critiquer leurs parieurs? C’est ce à quoi elle pensait vraiment.

La fille à papa, Liz Cheney du Wyoming, est fière de son bilan d’accord avec les Fake News et les démocrates. Elle prévoit de faire campagne pour son vote pour destituer le président Trump, bonne chance avec cette Liz. Ne savez-vous pas que le Wyoming est Pays Trump? Les républicains affaiblis et faibles n’ont toujours pas retiré Cheney de ses rôles de direction à Washington. Le GOP est-il si déconnecté de ses électeurs qu’il ne peut pas voir ce qui s’en vient?

Bien sûr, cette réponse est oui.

Le classique RINO Jeb Bush figure également sur la liste des espèces en voie de disparition. De «s’il vous plaît applaudissez» à l’ouverture des frontières et des guerres sans fin, la famille Bush est l’étalon-or des faibles »Republicains jen Name Only. L’Amérique s’est réveillée et aujourd’hui, plus d’électeurs de l’État rouge peuvent voir à travers les mensonges de personnes comme Romney, Bush et Cheney. Ils savent qu’ils sont dupés depuis 30 ans et ne voteront plus jamais pour un républicain de type Bush.

En fait, lors des récentes élections spéciales au Texas, la candidate approuvée par Trump, Susan Wright, a battu le candidat de Never Trump Mike Wood. Wood n’a reçu que 3% des voix et est arrivé à la neuvième place après avoir été approuvé par Never Trumper Adam Kinzinger.

Trump a jeté son dévolu sur la chasse au RINO cette année. Espérons qu’il remporte quelques trophées.

Équipe Grrr