La grande controverse d’Apex Legend sur les « écoutes de mitraillage » expliquée

Apex Legends, le jeu de tir de mouvement Battle Royale développé par Repsawn Entertainment, n’est pas étranger à la controverse. Étant donné qu’Apex prend en charge le jeu croisé, les joueurs PC et console se sont penchés pendant un certain temps sur les légères différences et avantages que chaque partie tire de la plate-forme de son choix. Tout cela a ouvert la voie à un tollé en ligne après l’annonce récente que le mitraillage, une technique de mouvement exclusive aux PC, serait supprimé du jeu.

Apex Legends, en tant que descendant direct de Titanfall 2, donne la priorité à la fluidité des mouvements, en enchaînant les sauts, les sprints et les glissades pour transformer le champ de bataille en une toile pour une vitesse et une grâce expressives. La quantité de technique requise les rend incroyablement difficiles à jouer au début. Participer à un match d’Apex Legends en tant que débutant dans le jeu de tir est… une sacrée expérience. Pendant que vous trébuchez à la recherche de quoi que ce soit pour vous défendre, vos adversaires vont fuser autour de vous, rebondissant sur la merde et attrapant tout dans un rayon de trente mètres de leur point d’atterrissage en quelques secondes. Ils vous tireront alors à mort.

L’une des techniques de niveau supérieur du jeu qui rend une telle domination possible est, ou était, connue sous le nom de mitraillage. Le mitraillage permet à quelqu’un de sauter en l’air et d’effectuer un 180 complet tout en maintenant son élan de saut avant de toucher le sol. Il combine un tas de capacités de mouvement différentes avec quelques bizarreries uniques du moteur Source pour créer de la merde vraiment sauvage. Il n’est également possible que sur PC, c’est pourquoi il a été retiré fin août.

Je vais le décomposer en ses éléments constitutifs. Tout d’abord, il vous faut être capable de faire du bunnyhop. Bunnyhopping est le processus consistant à sauter le même cadre que votre personnage entre en contact avec le sol afin de maintenir l’élan et de déplacer rapidement votre hitbox, ce qui vous rend plus difficile à frapper. Bunnyhopping est possible, mais difficile pour les contrôleurs car il a un timing assez serré. C’est beaucoup plus facile sur PC, où vous pouvez lier un “saut” à votre molette de défilement, ce qui vous permet d’entrer des dizaines d’entrées de saut chaque seconde. C’est une stratégie assez courante dans pratiquement tous les jeux de tir à la première personne.

Il existe une version avancée de cette technique connue sous le nom de strafe jumping. Se déplacer en diagonale dans un jeu vidéo est plus rapide que d’avancer car c’est ainsi que fonctionnent les triangles. Vous vous déplacez de la même distance vers l’avant dans le même laps de temps, avec un mouvement supplémentaire sur le côté. Vous pouvez ensuite combiner cela avec bunnyhopping. Une fois que vous êtes en train de mitrailler, vous pouvez déplacer rapidement la souris dans la direction dans laquelle vous mitrailler pour convertir votre vitesse latérale en mouvement vers l’avant. Cela vous permet de vous déplacer incroyablement rapidement, bien qu’avec une légère courbe.

Le mitraillage de robinet construit sur cette technique avec une bizarrerie du moteur Source. Le moteur source vérifie la direction et l’élan du joueur chaque fois que la touche de déplacement vers l’avant est enfoncée. Donc, si vous appuyez vers l’avant tout en faisant face à une direction différente à mi-saut, vous pouvez changer la direction dans laquelle vous allez. Vous pouvez le faire en appuyant littéralement sur la touche de déplacement vers l’avant, ou vous pouvez simplement refaire le tour du lapin et lier mouvement vers l’avant à votre molette de défilement. Faire cela vous permet de changer radicalement de direction dans les airs, ce qui vous permet de vous déplacer de manière incroyablement sauvage.

Cette technique de mouvement n’est possible qu’avec une souris et un clavier, ce qui donne aux joueurs PC un énorme avantage dans un jeu croisé comme Apex Legends. Respawn essaie de faire en sorte que leurs communautés de PC et de consoles fonctionnent bien depuis un certain temps, et cela ne se passe pas bien. La suppression des mitrailleuses est leur plus récente tentative d’uniformiser les règles du jeu.

Bien que cette situation particulière ne soit pas surprenante compte tenu de l’histoire d’Apex, elle met en évidence les difficultés auxquelles les développeurs continueront de faire face alors que le jeu croisé devient de plus en plus courant dans tout le support. Devoir équilibrer non seulement la variété des armes et des personnages, mais aussi les différences matérielles, représente un défi incroyable pour l’avenir.