La grande course inflationniste vers le bas, la fusion du marché boursier et le gagnant (SPOILER ALERT: Silver) ⋆ .

Nous tournons autour d’une étrange course inflationniste de haute technologie vers le bas, et si l’on veut l’emporter après l’effondrement économique …

(par Half Dollar) D’une manière étrange, nous sommes tous dans une grande course inflationniste géante vers le bas.

Permettez-moi de donner juste un exemple: la machine à laver.

L’ORIGINAL

Il y a environ 20 ans, Wifey et moi avons acheté notre première machine à laver. Je ne me souviens pas de la marque spécifique, même si je me souviens que c’était une marque hors-marque, de couleur blanche, et je me souviens un peu d’autres détails. Nous louions notre premier appartement peu de temps après nous être mariés, et nous détestions aller à la laverie automatique pendant ces jours d’été chauds et humides de Caroline du Nord où la laverie n’avait pas de climatisation, où les sécheuses commerciales étaient toujours utilisées, fonctionnant à plein régime. chaleur alors qu’il était plein de vêtements humides, et où le fait de faire la lessive ressemblait plus à un entraînement en sueur abondante qu’à du temps passé à nettoyer quelque chose. Et dois-je mentionner la puanteur d’une douzaine de personnes grandes et en sueur à l’intérieur de la laverie, une puanteur qui faisait que l’on se demandait si les vêtements étaient même en train de devenir propres en premier lieu?

Néanmoins, nous travaillions tous les deux sur deux emplois chacun afin d’économiser pour un acompte sur notre première maison, et peut-être pour acheter des meubles, et nous avons vraiment détesté le temps passé à aller et venir, ainsi que le temps passé à la laverie elle-même, et comme le petit appartement d’une chambre avait des branchements pour laveuse et sécheuse, nous pourrions plus que justifier l’achat d’une laveuse (et d’une sécheuse) par le temps gagné en allant à la laverie seule, sans parler l’augmentation de la productivité dont nous profiterions grâce à notre nouvelle capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois.

Maintenant, nous n’avions pas vraiment de «crédit», pour ainsi dire, mais nous avions tous les deux deux emplois mal rémunérés, et Best Buy offrait 0,0% sur les appareils électroménagers pour une période de deux ans, et oui, c’était environ 20 il y a des années. Best Buy nous a approuvé pour juste assez pour être admissible à une laveuse et une sécheuse, et le prix est venu à environ 800 $ pour la paire, si je me souviens bien. C’était peut-être plus proche de 900 $ avec les taxes et la livraison, mais le fait est que nous avons eu les deux, livrés, et je suis à peu près sûr qu’ils sont venus avec toutes les conduites d’eau / cordons d’alimentation nécessaires pour le raccordement parce que je ne me souviens pas les avoir achetés. à l’époque.

LA MISE À NIVEAU

Nous avons acheté notre deuxième maison en 2012 à El Paso, au Texas. Le gouvernement fédéral construisait Fort Bliss en général, et les maisons neuves étaient à la fois bon marché et bien équipées, pour ainsi dire. En fait, la maison que nous avons achetée comprenait un aménagement paysager, ce qui nous permettait de choisir la taille et la couleur des roches que nous voulions pour notre cour avant, avec la possibilité de payer un peu plus et d’obtenir des allées et des allées supplémentaires en brique et en pierre, le la maison comprenait un système d’alarme avec des cloches et des sifflets, et l’achat de la maison était même venu avec une toute nouvelle télévision LCD Sanyo 40 pouces que je ne connaissais même pas jusqu’à ce que l’agent immobilier me dise de passer au bureau et de choisir et, bien sûr, la toute nouvelle maison est venue avec une toute nouvelle laveuse et une toute nouvelle sécheuse.

Woot!

Maintenant, à ce moment-là, notre laveuse El Cheapo et notre sécheuse El Cheapo faisaient un travail spectaculaire. La laveuse à l’ancienne était ultra fiable et n’avait jamais eu un problème, et la sécheuse nous a donné le même genre de fiabilité et de fiabilité. Autrement dit, les deux machines fonctionnaient aussi bien à l’époque où nous achetions la maison au Texas que les machines fonctionnaient lorsque nous les avons initialement achetées chez Best Buy en Caroline du Nord.

Quoi qu’il en soit, c’était avec la toute nouvelle laveuse Whirlpool et la toute nouvelle sécheuse Whirlpool, et avec deux machines parfaitement fines âgées de 10 ans et plus. La nouvelle laveuse et la nouvelle sécheuse étaient en acier inoxydable, ou peintes en gris, ou finies dans quelque chose de joli, elles avaient des cadrans, des boutons et des affichages numériques élégants, et la laveuse avait un couvercle en verre dans lequel vous pouviez voir, donc c’est cool, et la laveuse était aussi l’une de ces laveuses à «haute efficacité», donc ça doit être bon aussi, n’est-ce pas?

Eh bien, cette laveuse a eu plus de problèmes au fil des ans que n’importe quel produit durable que j’ai jamais possédé. Maintenant, ne vous méprenez pas, la laveuse Whirlpool a bien fonctionné pendant quelques années, assez curieusement jusqu’à ce qu’elle ne soit plus couverte par une garantie, puis les problèmes ont commencé. Voilà pour la «haute efficacité», car cela entraînerait toujours une erreur et nécessiterait un mode rinçage-essorage supplémentaire, à chaque lavage, et il goutte toujours un peu lors du lavage de plus de deux brassées à la fois. de temps en temps, et de temps en temps, cette laveuse Whirlpool laissait de petits lambeaux et des morceaux de qui-sait-quoi partout sur les vêtements, et c’était vraiment, vraiment ennuyeux.

Voici le point: la laveuse et la sécheuse Whirlpool étaient beaucoup plus chères, et par cher, je veux dire au moins deux fois le prix de notre première laveuse et sécheuse, et je m’en souviens parce que nous sommes allés à la salle d’exposition du distributeur d’appareils et avons choisi le machines nous-mêmes. La sécheuse Whirlpool fonctionne bien à ce jour, bien que neuf ans plus tard (seulement sept ans d’utilisation réelle, cependant) et avec de sérieuses rayures dues au déménagement trois fois depuis, y compris un déménagement à travers le pays, mais la laveuse, oh ça puait ‘ machine à laver. Outre tous les problèmes, que je n’ai même pas complètement mentionnés, cette chère laveuse Whirlpool n’a même pas vraiment bien lavé nos vêtements!

Nous avons donné notre laveuse et sécheuse parfaitement bien et sans nom à une «famille dans le besoin» sur Craiglist à El Paso. Le plus drôle, cependant, c’est que lorsque la famille «dans le besoin» est venue la chercher, c’était juste un type sommaire avec une camionnette et un diable personnalisé et modifié qu’il utilisait pour charger la laveuse et la sécheuse dans le lit de son camion, par lui-même, en une trentaine de secondes au maximum, et à ce jour j’ai ce soupçon sournois que ces machines parfaitement fines ont été emmenées à Juarez et vendues au meilleur prix.

Mais je m’éloigne du sujet.

ENTREZ DANS LE SAMSUNG

Wifey en avait assez!

Elle a commandé la toute nouvelle laveuse Samsung à Lowe’s en janvier de cette année, et elle vient d’être livrée la semaine dernière, la première semaine d’avril. Tout d’abord, cette laveuse coûte plus de 1000 $, rien que pour la laveuse, et c’est avec le rabais de mon vétéran.

Quoi?

Ne jugez pas.

S’ils accordent une réduction pour une raison quelconque, je fais de mon mieux pour me qualifier pour quelque raison que ce soit, et j’espère que vous l’êtes aussi.

Mais là j’y retourne avec le vous-savez-quoi.

Maintenant, cette nouvelle machine à laver Samsung a à peu près toutes les cloches et sifflets, y compris une sonnerie comme un carillon qui est super longue, assez ennuyeuse et assez forte pour vous faire savoir que le «lavage» est terminé, peu importe où vous vous trouvez dans la maison. , ce que vous écoutez ou à quel volume.

Mais attendez, il y a plus!

C’est vrai, car de nos jours, les machines à laver ne sont plus livrées avec les conduites d’eau nécessaires pour le branchement, et Lowe’s n’installera pas la laveuse de toute façon à moins que vous n’achetiez les nouvelles conduites d’eau, et même si je suis à peu près sûr que je peux accrocher des conduites d’eau chaude, d’eau froide et de drainage, parce que je ne l’ai fait qu’une douzaine de fois, il y a encore cinquante dollars ajoutés au prix des trois lignes parce que même si j’aurais pu cannibaliser les conduites d’eau de la machine à laver Whirlpool merdique , J’ai décidé que cela aurait été une sorte de mauvais karma ou quelque chose d’utiliser les lignes d’une machine aussi terrible, ainsi que le fait que de temps en temps, une odeur étrange sortait du Whirlpool, et ce n’était pas vraiment à cause de l’eau elle-même, donc pour faire court, nous avons acheté les nouvelles conduites d’eau pour accompagner notre nouvelle laveuse Samsung puisque la livraison et l’installation étaient gratuites.

Et tu sais quoi? Cette «haute efficacité» n’est pas vraiment efficace du tout, mais plus important encore, Wifey déteste ça!

Une nouvelle fessée, 1000 $ + machine à laver, et franchement, ça craint!

Ahh, si nous avions seulement notre machine à laver à l’ancienne avec l’agitateur, parce que je sais cette chose, je donne encore des coups de pied fort à ce jour! En fait, la machine à laver de ma belle-mère date d’il y a 25 ans, avant même que Wifey et moi ne soyons mariés, et oui, elle est de la variété old-school, et oui, elle lave encore fort à ce jour!

VENDRE LE MÉTAL FERRAILLE

Je n’avais pas hâte de me faire arnaquer sur Craigslist, encore une fois, et je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je vendais à quiconque la laveuse Whirlpool en tant que laveuse en état de marche. Cela a «fonctionné», oui, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il est en «état de marche». Entre l’attention nécessitant des erreurs à chaque cycle, le goutte-à-goutte nécessitant l’un de ces «bacs» en plastique sous la machine pour attraper l’eau, les odeurs occasionnelles étranges et les minuscules débris déchiquetés qui se répandaient de temps en temps sur les vêtements «lavés». temps, et simplement entre les myriades de problèmes avec ce dang Whirlpool, j’ai décidé que j’allais gagner de l’argent avec cette laveuse d’une manière ou d’une autre même si je ne pouvais pas la vendre comme une laveuse en état de marche. Alors Son et moi avons jeté la vieille laveuse dans le lit de ma camionnette étourdissante, avec quelques vieux boîtiers de PC et quelques autres «ferrailles» que j’avais dans le garage, ce qui était trois cents et un peu bizarre livres de ferraille, et pour faire un autre long point court, nous avons parcouru environ 20 miles pour arriver à l’endroit «nous achetons de la ferraille», avons passé environ deux heures de notre temps précieux parce que nous nous sommes d’abord rendus au mauvais endroit, plus le coût de notre essence et l’usure du camion, et nous avons fini par vendre plus de 300 livres de ferraille pour 38 $.

Je suis juste content de ne pas avoir fait sauter un pneu dans cette casse infestée de verre et de métal, car très franchement, mis à part le temps et l’argent que nous avions déjà perdu, j’aurais dépensé plus de 38 $ pour brancher ou remplacer un pneu.

