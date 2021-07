La grande date de lancement du Galaxy Fold 3 de Samsung est officielle

Samsung parie gros sur ses nouveaux pliables cette année, car il cherche à remplacer la série Note. Le « phablet » à stylet bien-aimé est annulé, mais il sera remplacé par un excellent. Toutes les rumeurs indiquent que le Galaxy Fold 3 sera le meilleur grand téléphone pliable fabriqué par Samsung à ce jour. Le téléphone sera plus durable que les modèles précédents. Il présentera le premier appareil photo sous-écran de Samsung et apportera un verre pliable amélioré qui prend en charge le stylet du stylet S. Le téléphone sera également légèrement moins cher qu’avant, même s’il devrait être plus cher que les téléphones Note. Et nous savons enfin quand l’événement de lancement du Galaxy Fold 3 aura lieu – et vous pouvez déjà enregistrer votre intérêt pour l’achat.

Leaks a déclaré au cours des semaines précédentes que Samsung lancerait le 11 août le Fold 3, le Flip 3 et d’autres nouveaux appareils de marque Galaxy. Un leaker a proposé la même date il y a quelques jours, à côté de ce qui ressemblait à une fuite de documents marketing de Samsung pour le presseur.

#GalaxyDéballé

11 août 2021 – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

Bixby de Samsung a proposé la même date aux utilisateurs demandant à l’assistant virtuel le prochain événement déballé de Samsung. Les gens se sont rendus sur les réseaux sociaux mardi pour montrer la réponse en code Morse de Bixby. Décodé, la date était le 11 août.

Quand j’ai demandé à Bixby: quand est-ce que Fold3 est sorti ? Il m’indique un code Morse, s’il vous plaît venez le traduire. pic.twitter.com/EZJVYTgsfV – Univers de glace (@UniverseIce) 20 juillet 2021

Date officielle de l’événement de lancement du Galaxy Fold 3

Après tous ces préliminaires, Samsung a finalement annoncé l’événement principal Galaxy Unpacked du second semestre 2021. La conférence de presse sera de type virtuel, tout comme la plupart des lancements de nouveaux produits pendant la pandémie.

Comme on le voit dans le clip ci-dessus, il ne fait aucun doute que les combinés pliables seront les stars du spectacle. Le grand Galaxy Fold 3 et le clapet Flip 3 sont tous deux présentés dans l’image. Samsung diffusera tout en direct en ligne, à partir de 10 h HNE le 11 août.

Samsung a également annoncé que les acheteurs souhaitant manifester leur intérêt pouvaient le faire via ce lien. Les personnes qui réservent tôt auront accès aux offres spéciales de Samsung. Les avantages peuvent inclure 12 mois gratuits de Samsung Care+, jusqu’à un crédit de reprise supplémentaire de 200 $ et une offre spéciale de précommande.

Étant donné que le Galaxy Fold 3 se vendra probablement bien au-dessus de 1 500 $, ces avantages méritent d’être pris en compte. Le pliable pourrait être plus durable que ses prédécesseurs – et il pourrait présenter des indices de résistance à l’eau et à la poussière. Mais c’est toujours un appareil doté d’un écran pliable fragile. Le crédit d’échange supplémentaire pourrait encore réduire le prix d’entrée du Fold 3, en supposant que vous envisagez d’échanger un smartphone différent contre celui-ci.

Bien que les réservations soient possibles dès maintenant, la date de sortie du Fold 3 restera secrète jusqu’à l’événement Unpacked. Des rumeurs ont dit plus tôt cette année que les nouveaux pliables de Samsung seraient lancés dans les magasins d’ici la fin août. Si ces informations sont exactes, Samsung ouvrira probablement les précommandes Fold 3 et Flip 3 juste après l’événement de lancement.

