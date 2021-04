La “grande décision” de ne pas dépasser Verstappen pour la tête a assuré le podium

Lando Norris pense qu’il aurait pu dépasser Max Verstappen pour diriger le Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais aurait finalement perdu un podium s’il l’avait fait.

Le pilote McLaren est remonté à la deuxième place au 35e tour de la course de 63 tours de dimanche en dépassant Charles Leclerc après le redémarrage. Il a été aidé par la décision de McLaren de mettre ses deux pilotes sur des pneus tendres au lieu du composé moyen largement préféré à ce stade de la course.

Norris a ensuite fermé à moins d’une seconde du leader de la course Verstappen et aurait été en mesure d’utiliser le DRS contre son rival s’il était resté aussi proche dans le tour suivant.

«C’était une décision importante que je devais prendre», a déclaré Norris dans une vidéo sur les réseaux sociaux. «Je suis sur le mou car ma seule chance de dépasser avec Leclerc serait au tout début. Et sur le pneu souple, par rapport à un moyen, ils arrivent un peu plus vite. Nous avons donc pris la décision de passer au soft.

«Je pense que j’aurais pu dépasser Max», dit-il. «Surtout au deuxième tour [after the restart]. »

Mais au début de ce tour, l’équipe de Norris lui a dit sur sa radio de «s’occuper du pneu».

«J’aurais pu dépasser Verstappen, je pense», a poursuivi Norris. “Peut être pas. J’aurais au moins pu essayer.

«Mais je n’aurais pas fini sur le podium, je pense, si j’avais essayé, parce que j’aurais tué mes pneus et je pense que Leclerc m’aurait eu.

Norris est tombé à la troisième place après que Lewis Hamilton l’a dépassé et a pris le drapeau à damier 1,8 seconde devant Leclerc.

La passe de Hamilton était inévitable, selon McLaren, le directeur de la stratégie et du sport de McLaren, Randy Singh, a déclaré qu’opter pour des pneus tendres avait été une «décision vraiment difficile».

«Les pneus moyens nous permettraient d’arriver à la fin de manière assez sûre», a-t-il expliqué, «mais nous n’avions que les ensembles qui se sont détachés des voitures disponibles, et il y a toujours des problèmes pour les remettre à la température optimale dans le temps disponible. Les pneus tendres, en revanche, étaient déjà dans les couvertures et montent en température beaucoup plus rapidement

«De plus, vous ne savez pas comment la course va redémarrer avant le montage des pneus. Les pneus tendres auront un meilleur décollage mais, même avec un départ roulant, seront plus performants dans les premiers tours. Donc, vraiment, la question était: voulons-nous profiter au départ et essayer de gagner une place, mais accepter que nous puissions avoir du mal à la fin de la course – ou voulons-nous rester avec le composé moyen?

Alors que Singh était convaincu que Hamilton «aurait dépassé Lando quel que soit son choix de pneu», la décision de prendre des pneus souples «est ce qui nous a valu un podium – aux côtés de l’excellent relais de Lando en gérant le pneu mais aussi en gérant la situation avec les voitures derrière.»

«Nous ne devons pas sous-estimer la qualité de son travail», a poursuivi Singh. «Lorsque vous êtes dépassé par une voiture dans ce genre de relais, il est incroyablement difficile de ne pas la laisser tomber en laissant passer les autres voitures. Je pense qu’il a conduit avec énormément de maturité et d’habileté pour conserver cette troisième place.

