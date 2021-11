La Grande Démission mobilise les travailleurs pour qu’ils démissionnent ou améliorent leur emploi

Les travailleurs en ont assez et se battent contre les bas salaires, les mauvaises conditions et l’idée générale que le travail est au centre de leur vie.

Cette riposte prend de nombreuses formes, du performatif au transformateur. Les articles sur la résistance aux patrons abusifs sont devenus leur propre genre sur TikTok, Reddit et d’autres plateformes. Certains travailleurs participent à des actions collectives et l’approbation des syndicats est à son plus haut niveau depuis 1965. D’autres trouvent d’autres sources de revenus ou s’engagent à se débrouiller avec moins. Peut-être, plus directement, les gens quittent leur emploi à un rythme record dans ce qui est devenu connu sous le nom de Grande Démission.

Beaucoup s’attendaient à ce que les gens retournent en masse sur le marché du travail après l’expiration des allocations de chômage fédérales en septembre. Bien que cela se soit produit dans une certaine mesure – l’économie a créé plus d’un demi-million d’emplois le mois dernier – il y a encore beaucoup plus d’Américains qui résistent, pour diverses raisons, des économies au manque de garde d’enfants en passant par les risques persistants de la pandémie.

Surtout, la pandémie – ainsi que les filets de sécurité sociale du gouvernement comme les allocations de chômage prolongées – ont donné aux gens le temps, la distance et la perspective pour réévaluer le lieu de travail dans leur vie. Ceci est particulièrement notable pour les Américains, pour qui le travail est considéré comme faisant partie de leur identité et qui consacrent plus d’heures que la plupart des autres pays industrialisés.

Il y a aussi un élément de rétribution pour les travailleurs qui ripostent. Lorsque Covid-19 a frappé, des millions d’Américains se sont soudainement retrouvés sans emploi. Les entreprises auxquelles les gens avaient donné des années de leur vie et de leur travail les ont abandonnées en un instant. Maintenant, alors que l’économie se redresse et que ces entreprises embauchent à nouveau, de nombreux Américains sont en colère et ne veulent pas revenir en arrière.

« Les sources d’indignation ne manquent pas en ce moment », a déclaré à Recode Heidi Shierholz, présidente de l’Economic Policy Institute. « C’est dans le contexte de votre employeur qui fait toutes sortes de bénéfices, et nous venons tous de vivre un enfer total. Je suppose que cela augmente le facteur d’indignation.

Il y a encore plus de 4 millions de personnes de moins sur le marché du travail qu’il n’y en aurait si la participation au marché du travail était aux niveaux d’avant la pandémie. Il y a 10,4 millions d’emplois ouverts et seulement 7,4 millions de chômeurs, selon les dernières données. Bien sûr, bon nombre de ces emplois ouverts sont mauvais : ils ont un mauvais salaire, des conditions de travail dangereuses ou ne sont tout simplement pas distants (les postes distants sur LinkedIn reçoivent 2,5 fois plus de candidatures que les non-distants, selon l’entreprise).

Le résultat est une situation dans laquelle de nombreux employeurs – en particulier ceux des secteurs où les salaires et les conditions sont notoirement mauvais – ont du mal à trouver et à retenir des travailleurs. Pour y remédier, ils augmentent les salaires, offrent de meilleurs avantages sociaux et modifient même la nature de leur travail. Selon leur force et leur durée, ces différentes actions pourraient avoir des impacts durables sur l’avenir du travail pour tous les Américains.

Comment les travailleurs ripostent

Le signe le plus évident du pouvoir des travailleurs est le nombre d’entre eux qui démissionnent. En septembre, une série de 4,4 millions de personnes ont quitté leur emploi, selon les dernières données du Bureau of Labor Statistics. C’est 3 pour cent de tous les emplois et fait suite à un été de nombre record de démissions. Le démission a été particulièrement répandu dans les emplois moins bien rémunérés et de statut inférieur, comme ceux des loisirs, de l’hôtellerie et de la vente au détail.

Ces abandons se manifestent également ailleurs. Les recherches sur une variété de sujets liés à la démission ont récemment augmenté. À un moment donné, les recherches sur la façon d’envoyer un e-mail de démission au cours des trois derniers mois ont augmenté d’environ 3 500 %, à la fois en anglais et en espagnol, par rapport aux trois mois précédents, selon la newsletter des tendances de Google.

Et voir comment les autres quittent leur emploi et réagissent aux mauvais patrons est devenu un véritable passe-temps en ligne. Les publications sur l’abandon prolifèrent sur Internet, notamment sur TikTok, YouTube et Twitter. À savoir, un chef de produit TikTok est récemment devenu viral sur YouTube avec son message expliquant pourquoi elle est partie. Des groupes sur Reddit utilisent également la plate-forme pour se mobiliser.

Le subreddit Antiwork – dont le slogan est « Le chômage pour tous, pas seulement pour les riches! » – est passé de quelques centaines de milliers d’abonnés au début de l’année à plus d’un million en novembre. Le forum populaire regorge de captures d’écran de personnes dénonçant les mauvais patrons et affirmant leur propre valeur en tant que travailleurs. Certains de ses messages les plus votés sont des captures d’écran d’employés répondant aux demandes ridicules des employeurs et fournissent des illustrations claires des raisons pour lesquelles ces travailleurs veulent démissionner. Les membres, appelés « oisifs », se donnent confiance pour quitter ce qu’ils considèrent comme des environnements de travail toxiques. La communauté Antiwork a également organisé un boycott du Black Friday, demandant aux travailleurs du commerce de détail de « retenir leur travail » et aux consommateurs de « retenir leur pouvoir d’achat » lors de ce qui est traditionnellement le jour de dépenses de vente au détail le plus important de l’année.

C’est la preuve qu’au lieu de simplement quitter leur emploi ou de s’en plaindre en ligne, un nombre croissant de personnes se battent activement pour les rendre meilleurs.

En 2021, l’approbation des syndicats est passée à 68% des Américains, son taux le plus élevé en plus de 50 ans. Cela se produit alors que de nombreux travailleurs américains tentent de syndiquer leurs lieux de travail. Les récents efforts de syndicalisation incluent Starbucks, Amazon et le service de livraison de kits de repas HelloFresh. Le mois dernier a été surnommé «Striketober», car plus de 100 000 travailleurs de tous les secteurs, y compris des travailleurs de John Deere et des équipes de tournage et de télévision, ont participé à diverses actions syndicales. C’est l’une des nombreuses tendances des travailleurs soutenues par les médias sociaux, qui regorgent de soutien aux syndicats.

Shelly Steward, directrice de l’initiative Future of Work à l’Aspen Institute, considère les efforts de syndicalisation sur les réseaux sociaux comme une version plus moderne de la façon dont les travailleurs se sont toujours organisés : en se parlant entre eux. Mais l’échelle des médias sociaux, dit-elle, pourrait contribuer à des efforts de syndicalisation redoublés qui pourraient avoir des effets plus permanents sur le travail.

« Pendant longtemps, l’accent a été mis sur les problèmes individuels et les solutions individuelles, donc si votre travail n’est pas bon, éloignez-vous-en – il est de la responsabilité de ce travailleur de suivre une formation et d’obtenir un meilleur travail », a déclaré Steward à Recode. « Mais changer toute cette situation, changer la dynamique du pouvoir entre les travailleurs et les grands employeurs, va préparer tout le monde à un changement plus durable. »

Alors qu’en 2020, seulement 11% des Américains font partie d’un syndicat – une statistique qui tend à la baisse depuis des décennies – Steward pense que les baisses ralentissent et que nous pourrions commencer à voir les chiffres de la syndicalisation augmenter lorsque l’ensemble de données 2021 sera publié.

D’autres travailleurs emploient la tactique éculée (quoique moins savoureuse) de relâchement pour se battre contre leurs employeurs ou pour affirmer que le travail n’est tout simplement pas l’aspect le plus important de leur vie. Les soi-disant « millionnaires du temps » volent du temps à leurs employeurs en faisant semblant de travailler ou en se dérobant à leurs responsabilités. Ils utilisent ce temps à la poursuite de ce qu’ils considèrent comme des choses plus importantes dans la vie, comme la famille et les loisirs. Les personnes qui occupent plusieurs emplois à distance mais ne font que l’équivalent d’un emploi font quelque chose de similaire.

Et puis il y a des gens qui cherchent à se retirer complètement du travail en trouvant d’autres sources de revenus. De nombreux Américains attribuent des tendances de style de vie comme FIRE (Financial Independence, Retire Early) – un mouvement financier dans lequel les gens utilisent une combinaison de réductions de coûts extrêmes et d’investissements passifs pour quitter le marché du travail plus tôt. On pourrait également voir la montée de WallStreetBets, où les gens ordinaires discutent de l’utilisation de plateformes de trading gratuites comme Robinhood pour négocier des actions, comme un rejet des formes typiques d’emploi.

Ces tendances ainsi que le fait que plus d’Américains quittent leur emploi que jamais enregistrés sont des signes d’un marché du travail robuste qui est carrément en faveur des travailleurs. La durée de la situation dépend d’un certain nombre de facteurs et de la capacité des travailleurs à adopter rapidement des changements à long terme.