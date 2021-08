“La grande différence nette d’Hamilton par rapport aux autres grands…”

in

Au milieu d’une saison qui s’est transformée en un match d’élingage, Luciano Burti a déclaré que Lewis Hamilton était le “plus propre parmi” les grands passés de la F1 tels que Ayrton Senna et Michael Schumacher.

Cette saison a vu la montée de Hamilton contre Max Verstappen, les deux courses roue contre roue pour les victoires en course et, finalement, le titre mondial.

Mais alors qu’ils ont eu quelques quasi-accidents dans les neuf premières courses, au numéro 10 – le Grand Prix de Grande-Bretagne – ils ont eu le gros.

Hamilton a tenté de dépasser Verstappen à l’intérieur du Copse à grande vitesse, a conclu un contrat et a envoyé le pilote Red Bull fracasser la barrière de pneus.

Cela a vu les accusations commencer à voler des deux côtés, Mercedes estimant que Verstappen était trop agressif tandis que Red Bull estimait que le mouvement de Hamilton était dangereux et méritait une pénalité plus importante, voire une interdiction de course.

L’ancien pilote de F1 Burti a pesé, catégoriquement que parmi les grands récents de la F1, dans lesquels il inclut Senna et Schumacher, Hamilton est le plus propre du trio.

“En ce qui concerne le combat d’Hamilton avec Verstappen, je pense qu’il est toujours propre, c’est mon opinion”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Au fait, Hamilton, s’il a une grande différence par rapport aux grands champions – je parlerai même de Senna, Schumacher – il est le plus propre parmi ces gars-là.

« Si je ne me trompe pas, en 2008, il était un peu foutu dans la tête et foiré, mais pour ne jamais jeter personne hors de la piste.

Hamilton a remporté le titre mondial 2008 par un seul point sur Felipe Massa de Ferrari, ripostant pour remporter le titre lors du Grand Prix du Brésil de fin de saison.

Au cours de leur carrière, Senna et Schumacher ont été accusés d’avoir causé des accidents délibérés.

Le Brésilien a également partagé ses réflexions sur le circuit de Spa-Francorchamps après que la piste belge ait à nouveau été le théâtre d’un horrible accident.

Dans des circonstances similaires à l’accident tragique d’Anthoine Hubert lors de la course de Formule 2 2019, Jack Aitken souffre cette année d’une vertèbre fracturée et d’une clavicule cassée lors de sa chute aux 24 Heures de Spa.

Burti connaît bien le circuit, ayant subi son plus gros accident lors de sa carrière en F1 sur le circuit de Spa.

Le joueur de 46 ans a déclaré : « Je pense que je peux parler, car j’étais dans la voiture et pour un fil très fin, je ne suis pas allé de l’autre côté.

« Le sport automobile est un sport à risque. Il n’y a aucun moyen que vous vouliez qu’une voiture dépasse les 200 km/h et c’est totalement sûr, il n’y a aucun moyen.