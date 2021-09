La grande émission ABC manque toujours à Disney + malgré la suppression de Netflix

Disney essaie toujours de comprendre comment gérer ses différentes propriétés en matière de streaming et une émission ABC bien-aimée semble être l’une des victimes. Alors que Disney + a été lancé avec ce qui était apparemment une stratégie de bibliothèque “chaque film ou émission de télévision Disney”, ce n’était pas exactement le cas. En outre, l’acquisition par la société de la bibliothèque 20 Century Fox a encore brouillé les actifs que la société était disposée à concéder sous licence à sa division de streaming (ou à son service sœur Hulu). De nombreuses émissions de télévision ABC entrent dans cette catégorie, y compris Galavant. Comme le rapporte DejaViewstream, l’émission ABC de deux saisons, qui a suscité un certain culte, est introuvable sur Disney +.

Alors que certains titres Disney sont dans les limbes grâce à des accords préexistants avec Netflix et Starz, Galavant n’entre pas dans la catégorie. L’émission musicale a quitté Netflix en septembre 2020 et n’a plus eu de maison de streaming depuis. Cette absence de Disney+ (ou même de Hulu) est surprenante étant donné qu’il s’agit d’une production d’ABC Studios distribuée par Disney-ABC Domestic Television. À condition que des accords de licence adéquats puissent être conclus, il devrait y avoir beaucoup moins de paperasserie pour que l’émission soit diffusée sur les propres plates-formes de l’entreprise.

De plus, la série semble parfaitement adaptée à Disney +. C’est une comédie musicale fantastique qui se sent comme à la maison à côté des innombrables classiques de Disney dans le genre. Son pedigree est aussi excellent. Dan Fogelman, le scénariste de Tangled et créateur de This Is Us, est derrière le spectacle, avec le légendaire compositeur Disney Alan Menken créant la musique du spectacle aux côtés de son collègue compositeur Christopher Lennertz et du parolier de Tangled Glenn Slater.

DejaViewstream note également qu’un hit similaire d’ABC, Once Upon a Time, a été immédiatement placé sur Disney + après sa sortie similaire de Netflix. Tous les signes indiqueraient que Galavant, qui met en vedette Joshua Sasse et Timothy Omundson, recevrait bientôt le même traitement, mais cela n’a tout simplement pas été le cas. Bien qu’il ne soit pas clair quand (le cas échéant) Disney + commencera à diffuser Galavant, nous, ici à PopCulture.com, ne manquerons pas de vous le faire savoir.