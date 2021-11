La grande fête dans le vestiaire de La Roja

15/11/2021

15/11/2021

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

L’équipe espagnole a continué la fête dans le vestiaire qui a commencé sur le terrain de La Cartuja. LLes joueurs ont donné libre cours à leur joie en sautant, en débouchant des bouteilles de champagne et chanter avec les chansons qui résonnaient à fond dans la cabine.

Ce furent des moments d’euphorie et de libération après un match très tendu contre la Suède. L’Espagne a finalement remporté la victoire avec beaucoup de souffrance. Un point suffisait, mais les trois sont arrivés avec le but de Morata.

Le vestiaire a fêté en grand la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022

| Pablo Garcia / RFEF

Sur le terrain, le syndicat s’est déjà vu dans la célébration du but. Tous les joueurs se sont embrassés, titulaires et remplaçants, avec le staff et Luis Enrique inclus. Ils ont ensuite dansé avec les fans, ils lui ont dédié le triomphe tandis que des chansons comme ‘La Gran Fiesta’ de Raphael ‘ou’ El que Viva España ‘de Manolo Escobar.

Les joueurs étaient sur le terrain depuis longtemps jusqu’à ce qu’il soit temps d’aller au stand et continuer à profiter de la beauté. L’équipe l’a mérité et a su savourer le classement pour la coupe du monde Qatar 2022.