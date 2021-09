La grande finale de la saison 7 du chapitre 2 de Fortnite aura lieu le 12 septembre

de Fortnite La grande finale de la saison 7 du chapitre 2 Operation: Sky Fire se déroule dans quelques semaines.

À partir du 12 septembre à 13 h HP, 16 h HE, 21 h UK, le sort de l’île sera « entre vos mains », selon Epic Games.

Vous voyez, lorsque la saison 7 a débuté, l’île a été attaquée par une mystérieuse armée extraterrestre envahissante. On ne sait pas grand-chose sur les envahisseurs, mais vous avez tout de même riposté.

Maintenant, l’Alien Mothership a jeté son dévolu sur la base secrète de l’IO à Corny Complex, mais le Dr Slone a un plan pour mettre fin à l’invasion une fois pour toutes. Après avoir travaillé comme agent infiltré pour l’IO tout au long de la saison, il est enfin temps pour vous de vous infiltrer et de mettre un terme à l’occupation.

Operation: Sky Fire sera la conclusion de ce chapitre et est un événement gratuit et unique, et les rediffusions ne seront pas disponibles.

Tout le monde pourra rejoindre l’événement avec un lobby complet de 16 amis, l’événement en direct étant disponible 30 minutes avant le début.

Pour mieux vous préparer, le jour de, à 12 h HP, 15 h HE, 20 h UK, assurez-vous de rassembler et de dépenser vos barres pour la semaine Bargain Bin Wild de la saison avant l’opération: Sky Fire commence. Vous devrez également terminer toutes les quêtes épiques et Superman restantes et échanger vos étoiles de bataille au préalable.