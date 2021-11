La grande frayeur de Terrence J : s’est échappé d’une tentative de vol à domicile – dit qu’il a été abattu | VIDÉO

Terrence J (Jenkins)

*Selon TMZ citant FoxLA, acteur et ancien animateur de BET Terrence « J » Jenkins aurait été la cible d’une tentative de vol à domicile.

Des sources policières ont déclaré au site d’information que l’incident s’était produit vers 3 heures du matin alors qu’il se garait dans son allée à Sherman Oaks et qu’une autre voiture s’était arrêtée avec 4 hommes noirs à l’intérieur, dont l’un a ordonné à Terrence de sortir de sa voiture. Lorsqu’il a refusé la commande, il s’est ensuite enfui dans sa voiture, note le site d’information. On dit que Terrence a dit aux flics que les suspects l’avaient poursuivi et avaient même tiré sur sa voiture avant de s’enfuir !

Heureusement, il n’a pas été blessé lorsqu’il a réussi à héler une voiture de la California Highway Patrol qui passait, qui a appelé le LAPD. La police a pris un rapport pour agression avec une arme mortelle avec des coups de feu… et la police enquête actuellement. ??

Plus tôt cette semaine, le LAPD a publié un bulletin avertissant les gens d’une tendance criminelle inquiétante qu’ils voient, qu’ils ont décrite comme des « vols à domicile ». Dans ces circonstances, les victimes sont ciblées alors qu’elles quittent les restaurants haut de gamme et sont suivies chez elles pour être volées par une équipe de criminels.

« Les gens doivent être conscients de l’environnement, en particulier en quittant les boîtes de nuit, les restaurants et tout le reste », a déclaré le sergent LAPD. Hector Olivera quelques instants après avoir aidé à nettoyer la maison de Terence J.

« Il semble que les suspects ciblent des personnes qui ont des bijoux coûteux, des voitures chères et des choses de cette nature », a ajouté Olivera.

Quant aux suspects, Jenkins et son passager les ont décrits comme quatre hommes noirs, tous vêtus de noir et conduisant une Jeep Cherokee argentée.

La division d’élite des vols et homicides du LAPD a repris l’affaire.

