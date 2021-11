La Grande Géorgie demande la transparence sur le don de 5,6 millions de dollars de Zuckerberg à Raffensperger lors des élections de 2020

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

D’ABORD SUR FOX : Un groupe d’intégrité du vote, dirigé par l’ancienne sénatrice du GOP Kelly Loeffler, a déposé une plainte lundi exigeant la transparence concernant 5,6 millions de dollars donnés par le PDG de Facebook Mark Zuckerberg au bureau du secrétaire d’État de Géorgie l’année dernière qui ont été dépensés pour l’élection présidentielle de 2020.

Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan ont dépensé un total de 45 millions de dollars en Géorgie au cours du cycle électoral de 2020, qui comprenait le second tour du Sénat de janvier 2021, et un groupe de surveillance a signalé en juin qu’il avait sensiblement augmenté la participation démocrate dans l’État de Peach.

HEMINGWAY : MARK ZUCKERBERG A FINANCÉ LA PRISE DE CONTRLE CALME DE BUREAUX GOUVERNEMENTAUX POUR AIDER LES DÉMOCRATES DANS LES ÉLECTIONS DE 2020

La Foundation for Government Accountability soutient que l’argent de la subvention, accordé par l’intermédiaire du Center for Tech and Civic Life (CTCL), en Géorgie et dans tout le pays, était fortement orienté vers les comtés à tendance démocrate. Bien qu’elles soient facturées comme des subventions de sécurité électorale pendant la pandémie de coronavirus, seule une petite partie dans l’un des États examinés par la fondation a été utilisée pour l’équipement de protection individuelle.

La sénatrice Kelly Loeffler salue des partisans lors d’une soirée de veille électorale républicaine, le mercredi 6 janvier 2021, à Atlanta. (Photo AP/John Bazemore)

La CTCL a donné environ quatre fois plus dans les subventions financées par Zuckerberg aux comtés bleus de Géorgie qu’elle a donné aux comtés rouges, selon l’analyse de la FGA.

MARK ZUCKERBERG CASH FUITE DISCRÈTEMENT DANS LES COURSES DE PROCUREURS D’EXTRÊME GAUCHE

Pour les élections de 2020, la CTCL a accordé environ 29 millions de dollars de subventions aux comtés de Géorgie que Biden a remportés, avec un taux de 7,13 $ par électeur inscrit. En revanche, le centre a accordé 2,3 millions de dollars de subventions – soit en moyenne 1,91 $ par électeur inscrit – aux comtés remportés par Trump. Les comtés qui ont obtenu le plus de place dans la période précédant l’élection présidentielle étaient Fulton, Cobb et DeKalb.

TOPSHOT – Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, assiste au salon VivaTech (Viva Technology) à Paris, le 24 mai 2018. (Photo par GERARD JULIEN / .) (.)

« Le financement de Zuckerberg est un exemple sans précédent d’utilisation d’employés et de ressources gouvernementales pour mettre le doigt sur la balance, pour affecter le résultat des élections », a déclaré à Fox News Tarren Bragdon, PDG de la Foundation for Government Accountability. « Ce serait comme donner de l’argent privé aux services de police pour que les agents fassent plus d’arrêts et de fouilles dans certains quartiers par rapport à d’autres quartiers. Ce serait comme donner de l’argent au service des impôts pour effectuer des vérifications accrues dans certains codes postaux ou quartiers par rapport à d’autres quartiers . »

Dans l’ensemble, Zuckerberg a dépensé 350 millions de dollars avant les élections de 2020.

Fred Lucas de Fox News a contribué à ce rapport