La grande histoire derrière IDEX Stock est pleine de gros trous

Ideanomique (NASDAQ:IDEX) le stock semble être plein de potentiel – du moins si vous entendez la direction vous en parler.

Leur histoire semble passionnante.

IDEX est un jeu de véhicule électrique. Ideanomics Mobility est déjà en partenariat avec des constructeurs de véhicules électriques en Chine. Il détient 51% de la société de vélos électriques Treeletrik, 100% d’un jeu de charge EV et a des investissements ailleurs dans l’espace.

L’action IDEX est également une pièce de fintech. Ideanomics Capital comprend désormais une société de règlement de titres, Timios Holdings. Timios est censé être le point de départ d’une expansion plus large pour ce segment.

Enfin, Ideanomics pourrait également être un jeu cryptographique. En 2019, Ideanomics a enregistré des revenus importants – plus de 40 millions de dollars – provenant des activités de cryptographie. Il possède une bourse, le Delaware Board of Trade. Compte tenu de l’intérêt explosif pour les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT), il y a apparemment un grand potentiel ici aussi.

Mais si vous regardez de près toutes ces entreprises – comme nous le ferons bientôt – l’histoire devient beaucoup moins convaincante.

Et si vous adoptez une vision large, il y a des questions plus larges.

Comment une petite entreprise va-t-elle gagner sur tous ces énormes marchés? Et pourquoi Ideanomics, qui a commencé comme une vidéo en streaming en Chine, continue-t-il de se terminer dans tous ces secteurs «chauds»?

Jusqu’à présent, la réponse a été qu’Ideanomics n’a réussi que dans un seul domaine: gonfler le stock d’IDEX. Cela doit changer et je suis loin d’être convaincu que ce sera le cas.

IDEX Stock et l’activité EV chinoise

À la fin de 2019, Ideanomics s’est lancé dans le secteur des véhicules électriques pour de bon. Au milieu de l’année dernière, la société publiait des rapports de ventes mensuels et plusieurs communiqués de presse sur les grosses commandes qui citaient une activité apparemment importante.

Mais il est important de se rappeler quelle est l’activité électrique chinoise d’Ideanomics en ce moment. C’est un revendeur. Elle achète des véhicules en vrac et les vend individuellement, gagnant ainsi une marge.

Et c’est un petit spread. Selon les chiffres du formulaire 10-K de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, l’activité automobile a généré un chiffre d’affaires de 25,1 millions de dollars l’année dernière. (Cela comprend en fait 5,2 millions de dollars de revenus provenant des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels.) Il a généré 1,5 million de dollars de marge brute – environ 6% des ventes.

Il s’agit d’une entreprise évaluée à plus d’un milliard de dollars. Ce bénéfice brut représente essentiellement l’ensemble de l’entreprise pour le moment, puisque le bénéfice brut restant provenait de la plateforme d’influence sociale Grapevine, qui a été vendue ce mois-ci.

Les marges brutes de 6% ne créent pas une entreprise viable. Gardez à l’esprit qu’Ideanomics, même en annulant les dépenses non monétaires, avait des dépenses d’exploitation de 46 millions de dollars l’an dernier.

Pour aggraver les choses, cette entreprise est en réalité en difficulté. Ideanomics a cessé de publier des chiffres mensuels en décembre. Le PDG Alf Poor a admis lors de la conférence téléphonique du quatrième trimestre que les résultats en Chine étaient décevants. Et donc l’entreprise envisage de «se diversifier… [its] dépendance des revenus »vis-à-vis du marché chinois.

Les gros investissements

Quiconque a été dans le monde de l’investissement sait ce que cela signifie. Cela signifie que la gestion de l’entreprise pompée comme potentiellement transformationnelle est déjà en train de stagner.

C’est pourquoi Ideanomics pousse désormais ses investissements ailleurs dans le monde des VE.

Par exemple, il a annoncé une commande de 200 000 unités pour Treeletrik en Indonésie.

Mais si vous lisez le dépôt de la SEC, vous voyez que l’accord est avec un distributeur. Et le chiffre de 200 000 unités provient simplement des objectifs de vente des vélos, dont le prix est de seulement 1 300 $.

Ideanomics détient une participation dans une entreprise de tracteurs électriques. Il n’a payé que 1,3 million de dollars pour 15% de l’entreprise, par dépôt. Une participation dans une entreprise italienne de motos en vogue a coûté 13 millions de dollars pour une participation de 20%.

Encore une fois, c’est une entreprise d’un milliard de dollars. Ces investissements à eux seuls ne justifient pas cette évaluation.

L’entreprise EV possédée

Bulls soutiendrait que les projets d’Ideanomics de créer ses propres véhicules électriques pourraient le faire. Mais cela semble un peu ridicule.

Ideanomics dispose d’un montant décent en espèces: environ 33 millions de dollars pour le moment. Les concurrents des véhicules électriques commerciaux en ont des milliards. Et l’idée que les partenaires vont construire des véhicules pour Ideanomics – au lieu de le faire pour leurs propres marques – semble plus qu’un peu exagérée.

Certes, sa propriété de WAVE Technologies semble intrigante. Les systèmes de charge de WAVE sont intégrés au sol, permettant une charge sans fil. Et ils sont déjà utilisés, notamment pour un système de transport public dans l’Utah.

Mais WAVE s’est vendu pour seulement 50 millions de dollars à un moment où les entreprises de recharge en démarrage sont évaluées en milliards. Ideanomics a-t-il vraiment fait ça? Ou est-ce que quelque chose d’autre est en jeu?

Fintech et IDEX Stock

Des questions similaires se posent dans les entreprises de la fintech et de la cryptographie.

On ne sait pas du tout comment Timios s’intègre dans la «fintech». Le fournisseur de titres est une bonne entreprise, apparemment. C’est bien rentable. Mais cela ne fait pas non plus bouger l’aiguille contre une valorisation d’un milliard de dollars. Et là aussi, on se demande pourquoi une entreprise aussi attractive se vend pour seulement 46,5 millions de dollars.

À partir de là, c’est un gâchis.

Le Delaware Board of Trade a été fermé en avril 2020. La licence existe toujours, mais démarrer un échange à partir de la case départ n’est pas facile. L’industrie de la crypto-monnaie n’a pas non plus besoin de plus de plates-formes de trading.

Ideanomics n’a investi que 3,3 millions de dollars dans une plateforme de trading de métaux basée à Londres. Il n’y a pas encore grand-chose là-bas. À un moment donné, une entreprise appelée Intelligenta était censée faire partie de ses ambitions en matière d’intelligence artificielle; il a été radié.

Ce que nous voyons ici dans l’ensemble, c’est beaucoup de bruit. Il y a des acquisitions apparemment toutes les quelques semaines. Il y a des projets grandioses dans tous les secteurs qui suscitent le plus de buzz.

Mais ces plans échouent toujours. Le secteur de la cryptographie en 2019 a généré des revenus à partir d’une pièce désormais sans valeur et disparue. L’activité de financement des VE était l’avenir de l’entreprise il y a moins d’un an; Désormais, Ideanomics ne veut plus trop en parler.

Avant cela, c’était l’intelligence artificielle et la blockchain. Rien ne s’est passé.

Peut-être que l’une de ces acquisitions est vraiment un coup de circuit transformateur. Peut-être que cette fois est différente. Ou, peut-être, l’histoire qui a fait passer l’action IDEX à une valorisation de plus d’un milliard de dollars doit simplement être examinée de plus près.

