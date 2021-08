“La Grande Illusion”: Styx entre dans la stratosphère du platine

Les piliers du rock de Chicago, Styx, figuraient dans les charts américains depuis cinq ans au moment où ils ont sorti leur septième album studio. Mais The Grand Illusion est celui qui les a vraiment emmenés dans la première division de l’album rock et ne leur a donné que leur deuxième hit pop du Top 10 dans “Come Sail Away”.

Le deuxième album du groupe, Styx II de 1973, était devenu disque d’or dans leur pays d’origine quelques mois après son apparition tardive dans les charts deux ans plus tard. Les albums qu’ils avaient sortis dans l’intervalle, The Serpent Is Rising et Man of Miracles, n’ont fait que des apparitions modestes dans le palmarès Billboard LP. Mais l’élan a été pris avec l’Equinox de 1975, qui est de nouveau devenu disque d’or en quelques années. En 1976, Crystal Ball marque l’arrivée du guitariste Tommy Shaw et leur offre un single du Top 40 dans “Mademoiselle”.

Mais c'est La Grande Illusion qui a placé Styx dans la stratosphère de platine.

Mais c’est La Grande Illusion qui a placé Styx dans la stratosphère de platine. “Avec chaque album, ce groupe de cinq musiciens continue d’affiner son numéro”, a écrit Billboard. “Grand Illusion est sa création la plus mature car ce concept LP est un commentaire existentialiste sur la condition humaine.” Il est entré dans les best-sellers américains le 30 juillet 1977 au n ° 123, la première d’une épique 127 semaines sur l’enquête, de loin la meilleure course du groupe.

Billboard a également donné une critique enthousiaste de l’arrêt du 13 août de la nouvelle tournée du groupe, au Santa Monica Civic Auditorium, avec les invités Mink DeVille. “Le hard rock de qualité est venu sans arrêt”, a écrit Tom Cech, “changeant de vitesse de temps en temps pour transmettre une variété d’ambiances à travers les 14 numéros.” L’interaction de Shaw tout au long du spectacle avec son collègue guitariste James Young a également été notée.

En septembre, “Come Sail Away” a commencé son propre voyage prolongé dans le Hot 100, qui l’a amené au n ° 8 de la nouvelle année et a aidé l’album à obtenir sa première certification or le mois suivant. En décembre, The Grand Illusion était disque de platine et, en février 1978, il offrait un deuxième single dans les charts « Fooling Yourself (The Angry Young Man) », qui a atteint la 29e place.

Styx a peut-être été nommé d’après une rivière de la pègre, mais leur succès était désormais indéniablement aérien. En 1984, The Grand Illusion devient double et triple platine à la fois.

