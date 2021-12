La grande industrie et les énergies renouvelables se heurtent au prix de l’électricité en 2022

09/12/2021 à 08:32 CET

David Page

Grande industrie elle se mobilise en urgence pour obtenir de l’électricité à des prix d’avant la crise énergétique de 2022 qu’elle anticipe sera noire. Les grands consommateurs industriels font pression sur le gouvernement pour atteindre plus d’aides et de bonus sur votre facture, des baisses d’impôts plus élevées en permanence et aussi pour forcer l’électricité maintenant centrales renouvelables à signer des contrats à prix raisonnables pour l’année prochaine en pleine spirale de hausses.

« Nous devons de toute urgence conclure des contrats de fourniture d’électricité à des prix raisonnables. L’année 2022 va être critique. Nous avons besoin d’énergie & rdquor;, alerte Fernando Soto, directeur général de la Association des grandes entreprises de consommation d’énergie (AEGE), dans laquelle des géants comme ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica ou Tubos Reunidos.

Les employeurs prévoient que certaines usines ne seront tout simplement pas en mesure de faire face aux fermetures intermittentes qui ont déjà lieu pour réduire les coûts énergétiques, et qu’elles ne pourront pas supporter une autre année de prix élevés de l’électricité.

L’AEGE demande expressément au ministère de la Transition écologique d’engager une réforme juridique qui impose des centrales d’énergies renouvelables dont la rémunération est garantie (Recore régime) à contribuer à compter du 1er janvier à une partie de sa production d’électricité à un prix fixe à l’usage des gros consommateurs. Une réforme que le Gouvernement valorisait jusqu’à il y a quelques semaines pour appliquer encore plus ambitieusement et qu’il a fini par écarter en raison du manque de consensus et des cloques qu’il a soulevées dans différents domaines du secteur électrique.

En effet, le ministère commandé par la vice-présidente Teresa Ribera a étudié le retrait du marché de gros de l’électricité au cours de 2022 de toute la production des centrales de Recore -environ 85 térawattheures par an- pour couvrir à prix fixe non seulement la consommation des grands groupes industriels, mais aussi d’alimenter les plus de 10 millions de clients domestiques couverts par le tarif réglementé d’électricité. Les consommateurs électro-intensifs Ils demandent désormais au gouvernement de reprendre l’initiative et de l’appliquer immédiatement pour couvrir la demande en électricité des usines industrielles.

Les installations du régime spécifique de rémunération des énergies renouvelables, de la cogénération et des déchets (Recore) bénéficiaient auparavant d’aides sous forme de bonus et bénéficient désormais d’une garantie de rendement liée à l’investissement réalisé. Ces centrales renouvelables sont garanties d’une rentabilité de 7,1% pendant 25 ans, ce qui se traduit pour l’année prochaine par un prix de près de 59 euros par mégawattheure (MWh).

Et c’est le prix que l’AEGE aspire à fixer par le Gouvernement en dehors de cette production renouvelable qui est réservée aux contrats bilatéraux avec les usines industrielles en 2022. Ces derniers mois, le marché de gros de l’électricité, auquel les groupes industriels ont recours pour acheter la majorité d’électricité a été installée régulièrement au-dessus de 200 euros MWh ces derniers mois.

Refus de vente obligatoire

Le secteur des renouvelables rejette l’imposition de la vente obligatoire d’une partie de la production de Recore au prix réglementé. « Un autre changement drastique de la réglementation nous ferait du mal. Changer à nouveau les règles du jeu nuirait à l’image en tant que pays et en tant que secteur & rdquor;, explique le directeur général de Énergies renouvelables de l’APPA, José Maria González Moya.

L’association des entreprises d’énergies renouvelables accorde, en tout état de cause, que le gouvernement encourage les producteurs d’énergie verte à signer des accords bilatéraux pour la vente d’électricité à des prix stables avec des entreprises industrielles. « Cela doit être volontaire, le secteur ne peut pas être contraint d’arrêter de vendre sur le marché de gros en raison d’une situation temporaire de prix élevés & rdquor ;.

D’autres voix du secteur des énergies renouvelables sont plus directes dans leur critique des groupes industriels pour leur stratégie de contractualisation de l’énergie. « En 2019 et 2020, alors que le marché de l’électricité était à 20 ou 30 euros le MWh, on frappait à toutes les portes des industriels pour signer des contrats de fourniture à prix stables. L’industrie a fait un choix conscient et n’a alors pas voulu embaucher à moyen ou long terme car c’était moins cher d’acheter aux prix du marché & rdquor;, explique un cadre du secteur des renouvelables. « Maintenant que les prix du marché de l’électricité sont élevés, ils veulent les contrats qu’ils ont rejetés & rdquor ;.

Propre enchère

L’AEGE poursuit ses travaux pour réaliser une vente aux enchères d’énergies renouvelables au premier trimestre 2022 pour acheter de l’électricité à un prix fixe pendant des années pour éviter les augmentations d’électricité et réduire votre facture d’énergie, comme le propose El Periódico de España. L’association avance dans l’élaboration des conditions concrètes de son propre système d’enchères renouvelables en dehors de celles organisées par le Gouvernement et réservées aux consommateurs électro-intensifs.

Les plans des grandes industries passent par convoquer les producteurs éoliens et photovoltaïques pour présenter leurs offres de vente d’électricité à prix fixe. Par la suite, les entreprises industrielles et d’électricité signeraient des accords bilatéraux d’achat d’électricité ou PPA (« contrat d’achat d’électricité »), qui auraient l’aval de l’État à travers le fonds de garantie pour l’industrie électro-intensive, géré par la compagnie d’assurance espagnole. Crédit à l’exportation (CESCE ).

« L’énergie que les groupes industriels achèteront via cette enchère sera pour des approvisionnements en 2023 ou 2024. Le problème, c’est que nous n’avons pas d’énergie pour 2022 & rdquor ;, résume Fernando Soto, de l’AEGE. « Nous avons besoin d’électricité pour l’année prochaine ou la situation de nombreuses entreprises industrielles va être très compliquée. »

« Oiseau en main »

Les centrales renouvelables de Recore sont garanties 7.1% de rendement sur 25 ans (pour certains, cette garantie s’élève à 7,4%) et tous les trois ans les revenus effectivement perçus auprès des assurés par le système électrique sont ajustés. A la fin de la période, ce sera la rentabilité que les installations énergétiques obtiendront, mais chaque triennium le revenu est calculé pour les adapter. Le prochain ajustement est prévu pour fin 2022.

Si le marché de l’électricité a connu des prix bas et que la rentabilité garantie n’a pas été atteinte, ils reçoivent une rémunération supplémentaire. Si les prix de l’électricité ont été élevés et que les centrales sont entrées au-dessus de leur rentabilité garantie, les entreprises restituent le surplus avec des ajustements à la baisse de la rentabilité au cours des années suivantes.

Même si à la fin le chiffre d’affaires sera ajusté à une rentabilité garantieDu secteur renouvelable, il est rejeté que les obliger à vendre désormais une partie de la production au prix réglementé a un impact neutre sur leurs comptes. « Les énergies renouvelables de base entrent désormais davantage en raison des prix élevés du marché, mais nous utilisons ces revenus pour rembourser des prêts et réduire les intérêts », résumé d’une entreprise impliquée. « Franchement, oiseau en main c’est mieux& rdquor ;.