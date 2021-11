La grande majorité des attaques d’appâtage ou d’appâtage sont effectuées via Gmail | La technologie

Le client de messagerie Google semble être le premier pari des cybercriminels à réaliser ce type d’attaque que vous avez sûrement déjà subi.

Il existe de nombreuses attaques que l’on peut trouver sur Internet, et les plus sophistiquées utilisent des ingénierie sociale tromper les clients en essayant de les convaincre soit par la communication, une sorte d’offre ou de promesse, c’est-à-dire un appât qu’ils mettent sur la table pour que l’utilisateur finisse par infecter son ordinateur.

Les appâts ou attaques d’appâts Ils existent depuis le début d’Internet, et bien que nous puissions les trouver dans de nombreux sites Web, la vérité est qu’apparemment la plupart de ces attaques sont effectués via des clients de messagerie tels que Google.

Ceci est estimé par un rapport Barracuda, où ils indiquent que 35% des organisations ont été attaquées par ce type d’attaque d’appât, ayant en moyenne trois comptes de messagerie d’employés compromis.

De plus, ils soulignent que 91% de toutes les attaques d’appâts sont effectuées via Gmail, et cela devrait vous inquiéter car c’est le client de messagerie le plus utilisé.

Grâce à ces attaques d’appâts, les cybercriminels peuvent obtenir plus d’informations sur la victime pour ensuite utiliser des attaques beaucoup plus sophistiquées telles que le phishing.

Par exemple, bon nombre des e-mails que nous recevons qui sont du spam sont envoyés par des cybercriminels pour savoir si l’e-mail de la victime existe.

Ces types d’e-mails sous la forme d’une attaque d’appât tentent non seulement d’amener le destinataire à lire le message mais aussi démarrer une conversation avec l’intention de recueillir plus d’informations pour de futures attaques.

Et que les détecteurs de logiciels malveillants et de phishing de Gmail et Outlook se sont considérablement améliorés ces dernières années, mais comme beaucoup de ces e-mails sont envoyés à partir de services de messagerie bien connus, ils ne sont parfois pas filtrés dans le dossier spam.

La seule façon pour ces attaques d’appâts de disparaître d’Internet est l’éducation sur le net, où les organisations doivent s’engager à informer leurs utilisateurs des mesures de sécurité qu’ils doivent prendre.

Donc, si vous utilisez Gmail, ou tout autre client de messagerie populaire, sachez que malgré les filtres de sécurité mis en œuvre par la grande technologie, il est toujours possible qu’une attaque d’appât finisse par se faufiler dans notre dossier de réception principal.