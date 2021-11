La grande majorité des fans de Man United veulent qu’Ole Gunnar Solskjaer soit limogé – Man United News And Transfer News

Un nouveau sondage a révélé que 69% des fans de Manchester United souhaitent que le manager Ole Gunnar Solskjaer soit immédiatement limogé.

Solskjaer est une légende du club, vénérée par les fans, mais bien que la loyauté envers l’homme reste pour beaucoup, un nombre écrasant considère que sa position de patron n’est plus tenable.

Une série de mauvais résultats et de performances encore pires, ainsi que des histoires de troubles dans les vestiaires et de mutineries de joueurs ont tous laissé le Norvégien dans un trou d’où il semblerait impossible de s’échapper.

L’Athletic a interrogé plus de 4 000 fans et leur a demandé leur opinion sur Solskjaer, le manager.

À la première question, « Depuis qu’il a succédé à José Mourinho, Solskjaer a globalement fait un… », 51% ont voté qu’il avait fait du « bon travail » – un chiffre très respectable. Seulement 1% ont déclaré qu’il avait fait un travail horrible, avec 4% qu’il avait fait un excellent travail.

Mais à la deuxième question, « En ce moment, Solskjaer fait… », 47 % ont voté un « mauvais travail » et 44 % un « un travail horrible », avec moins de 1 % votant un « bon travail ».

Cela signifie qu’un total de 91% des fans pensent qu’il fait actuellement un mauvais travail ou pire.

À la question « Le plus grand défi de Solskjaer est… », 67% ont voté « un manque de conscience tactique », avec 29% votant « Pas assez de qualité autour de lui en termes de coaching » et 4% « l’équipe de jeu n’est pas assez bonne ».

Encore une fois, cela laisse un énorme 96% de votes selon lequel les problèmes relèvent du contrôle de Solskjaer. Dans une question distincte, 80% ont également déclaré qu’une mauvaise approche tactique était la principale raison de la mauvaise passe récente.

En complétant la phrase « Voulez-vous voir Solskjaer… », 69 % ont dit « partir immédiatement », 13 % ont voté pour « un peu plus de temps », 15 % ont voté pour « donné jusqu’à la fin de la saison » et seulement 3 % voté pour « gardé pour le long terme ».

Le vote a été assez catégorique et brosse un tableau désolé pour le patron assiégé, dont la seule grâce salvatrice était la question « qui est le plus responsable de la situation actuelle de United », avec 65% blâmant les actionnaires de contrôle, la famille Glazer, et seulement 25% votant pour Solskjaer.

Les fans étaient assez divisés sur le type de manager qu’ils aimeraient voir remplacer Ole, avec 53% votant pour quelqu’un qui peut construire un succès à long terme même si cela signifie attendre plus longtemps contre 47% votant pour un patron expérimenté qui peut apporter un succès instantané.

Le pessimisme régnait sur la question de savoir si les bonnes personnes étaient en place pour faire une bonne nomination à la direction si le Norvégien partait, avec un énorme 94% disant non, ils ne l’étaient pas.

Deux autres questions intéressantes ont été posées. Premièrement, 70% des fans pensent que United a eu raison de signer Cristiano Ronaldo et 72% ont blâmé Solskjaer pour le fait que Donny van de Beek avait eu du mal à s’imposer à United, avec seulement 5% accusant le joueur lui-même.

Dans l’ensemble, l’enquête était un triste acte d’accusation contre le soutien du manager de la part des fans et des tensions et frustrations croissantes avec le fonctionnement du club – peut-être retour aux niveaux qui ont vu les manifestations #GlazersOut plus tôt dans l’année, ou même pire.