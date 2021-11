La grande mise à jour de la carrière de Naomi Osaka a des fans qui l’encouragent

Naomi Osaka fait son retour. La semaine dernière, la superstar du tennis s’est rendue sur Twitter pour partager des photos d’elle sur le court de tennis, indiquant son retour après deux mois de congé. Après avoir perdu à l’US Open, Osaka a déclaré qu’elle prenait une pause dans le tennis après une année émouvante.

« Je me sens comme pour moi récemment, quand je gagne, je ne me sens pas heureux. Je me sens plus comme un soulagement. Et puis quand je perds, je me sens très triste », a déclaré Osaka à l’époque, selon Fox Sports. « Je ne pense pas que ce soit normal. Je n’avais pas vraiment envie de pleurer. En gros, j’ai l’impression d’en être un peu à ce stade où j’essaie de comprendre ce que je veux faire, et honnêtement, je ne le fais pas. Je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis. Je pense que je vais faire une pause pendant un moment. »

Au début de l’année, les choses s’amélioraient pour Osaka après avoir remporté l’Open d’Australie. Mais après avoir annoncé qu’elle ne ferait aucune conférence de presse pendant Roland-Garros, Osaka s’est retirée du tournoi après avoir été critiquée pour sa décision. Maintenant, il semble qu’Osaka soit prête à être de retour au sommet, et les fans la soutiennent.

L’annonce

un peu rouillé mais ça fait du bien d’être de retour 🎾💕 Je veux vraiment dire merci à tous pour tous les gentils messages, j’apprécie vraiment ️ pic.twitter.com/AF0dDukRPE – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 5 novembre 2021

Un fan a répondu: « En priant pour vous et vous ferez un grand retour comme jamais auparavant. Oubliez les opposants. D’où je viens, nous disons qu’un arbre avec de grands fruits a des gens qui lui jettent des pierres pour goûter les fruits. »

Bonnes nouvelles

C’est une bonne nouvelle, vous êtes de retour à Osaka, le jeu est entre vos mains ma chère et tout le monde veut de la détermination et du travail. Vous gagnez aujourd’hui c’est bien, vous perdez tmoro c’est ok il y a encore demain. Travailler dur rapporte. Prendre plaisir – Sibusisiwe (@Busi_62) 6 novembre 2021

Un autre fan a écrit : » Heureux que vous soyez de retour à frapper des balles, mais s’il vous plaît… Dès que vous avez lu ce message, confiez vos réseaux sociaux à un agent indépendant en qui vous pouvez avoir confiance pour filtrer toutes les bêtises distrayantes et bouleversantes. vous vous concentrez sur votre santé et sur le plaisir du tennis. »

Continue

Amen!!! Content pour toi! Croire!

CONTINUEZ À CAMIONNER PEU IMPORTE QUOI ! apprenez de vos pertes, c’est ainsi que nous grandissons. vous êtes un grand et doué en tant que joueur de tennis, même les plus grands ne gagnent pas à chaque fois – nicole mooskin (@NMooskin) 6 novembre 2021

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Rien que de l’amour pour toi. Je n’ai jamais vu le tennis ni m’en soucier jusqu’à ce que ma femme et moi soyons dans un hôtel et qu’elle se soit connectée et m’a tout raconté sur le jeu et comment elle jouait en tant que fille. Je t’ai immédiatement choisi comme mon joueur et je n’ai jamais regardé en arrière. Tu es une inspiration. »

Inspiration

Content de te revoir! Ma fille est inspirée par vous ! pic.twitter.com/VD0vHgsIpn – Ken (@KenInSanJose) 6 novembre 2021

Un autre fan a déclaré: « Bienvenue et bonne chance Naomi! Il est évident que vous devez vous remettre en forme. Ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous de mes modestes conseils techniques. ) la tranche. Une fois que vous les maîtriserez, vous serez imparable ! »

Le meilleur

🎾 ❤️🎾….. oeil du tigre ❤️🐅❤️#1# dans le monde 🌎 iz urs booboo – Martttyyy (@Martttyyy1) 6 novembre 2021

Un autre fan a dit : Nous sommes ceux qui devraient vous remercier ! Ce que vous dites (ou ne dites pas), faites (ou ne faites pas), … fait des différences dans le sport (et en dehors du sport). Merci d’être vous et d’être un excellent exemple pour nous qui vous admirons à bien des égards ! »

l’avoir de retour

Nous vous avons fait prier, au nom de Jésus, tout ira bien. Restez en bonne santé et bénie petite fille . J’ai hâte de vous revoir sur les courts. À votre rythme, un jour à la fois. – Alicia Kelly (@aliciak84379783) 6 novembre 2021

Un fan a déclaré: « Comme heureux d’entendre que vous êtes de retour dans le swing. Pardonnez le jeu de mots. Mais j’ai aimé vous regarder jouer à votre jeu et j’étais triste de voir ce que vous traversiez! Bienvenue à nouveau !! Et allez chercher em !!! Paix et amour à toi et ta famille. »

Pas le même

le tennis n’était pas pareil sans toi ️ – ky (version de Taylor)🧣 (@queenosakaa) 5 novembre 2021

Et ce fan a écrit : « Continuez à naviguer ! Vous pouvez le faire ! Je suis membre de la NAMI et je tiens fermement à éradiquer la stigmatisation d’être ouvert sur les problèmes de santé mentale. J’ai survécu à la dépression, à l’anxiété et au TAS. (trouble affectif saisonnier depuis des années. Je suis toujours là »

