La grande mise à jour de sécurité de Google pour le partage YouTube et Drive posera des problèmes – .

Google a annoncé deux mises à jour de sécurité pour YouTube et Google Drive qui briseront essentiellement les anciens liens partagés publiquement avec d’autres. Les changements peuvent ne pas être immédiatement perceptibles et peuvent avoir un impact disproportionné sur les utilisateurs, ce n’est donc pas quelque chose dont la plupart des utilisateurs de Google doivent s’inquiéter. Mais les personnes qui ont accès à de nombreuses vidéos non répertoriées sur YouTube et à de nombreux fichiers partagés avec elles via Drive doivent savoir que certains de ces liens peuvent cesser de fonctionner. Google a donné aux utilisateurs un mois de préavis, au cours duquel vous pourrez vous assurer que vous avez accès à des clips et des documents YouTube particuliers dans Drive ou que les personnes avec lesquelles vous partagez du contenu peuvent toujours accéder à vos liens.

Les changements sont simples à comprendre. Dans YouTube, toute vidéo définie comme non répertoriée est protégée des résultats de recherche et n’apparaîtra pas dans les suggestions. Google a apporté des modifications en 2017 pour empêcher les autres de deviner des liens vers des vidéos non répertoriées, et la nouvelle mise à jour de sécurité concerne les vidéos non répertoriées partagées auparavant.

Les vidéos non répertoriées qui ont été mises en ligne avant 2017 seront définies comme privées à partir du 23 juillet. Les créateurs pourront conserver les vidéos telles quelles ou remplir un formulaire pour refuser le changement. Et ils pourraient choisir de rendre les vidéos publiques. Une autre option consiste à télécharger à nouveau la vidéo selon les nouvelles règles et à la garder non répertoriée. Les données associées au fichier d’origine peuvent être affectées si l’utilisateur décide de télécharger à nouveau la vidéo : les commentaires ne seront pas transférés et les anciens liens d’intégration ne fonctionneront pas.

La vidéo suivante montre ce qu’il adviendra des vidéos YouTube non répertoriées le mois prochain :

Google a abordé les changements de Drive dans un article sur son blog Google Workspace Updates.

La mise à jour de sécurité est censée sécuriser les fichiers en mettant à jour leurs liens. Cela peut avoir des conséquences directes sur l’accès à des fichiers spécifiques. Google donne donc aux utilisateurs de Drive jusqu’au 23 juillet pour apporter des modifications.

Le partage de lecteur utilisera une clé de ressource. Les personnes qui n’ont pas accédé à un fichier avant la mise à jour devront utiliser une URL contenant cette clé de ressource, tandis que toutes les personnes qui y ont accédé avant le déploiement de la mise à jour de sécurité pourront la voir.

Bien que Google propose la même date limite du 23 juillet que YouTube, elle s’applique différemment à Drive. Jusqu’à cette date, les administrateurs Google Workspace devront choisir comment les fichiers partagés dans leur organisation sont affectés par la nouvelle modification de sécurité.

Les utilisateurs finaux recevront des notifications par e-mail à partir du 26 juillet concernant les fichiers concernés. Ils auront jusqu’au 13 septembre pour déterminer comment la mise à jour est appliquée à leurs fichiers. Plus de détails sur l’impact de la mise à jour de sécurité du partage Drive sur les utilisateurs de Google Workspace sont disponibles dans un document d’assistance sur ce lien.

Quant aux utilisateurs Drive avec des fichiers personnels, ils recevront une notification sur les fichiers impactés le 26 juillet, et ils devront décider jusqu’au 13 septembre comment appliquer la mise à jour.

