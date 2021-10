La grande mise à jour de WhatsApp permet de passer facilement de l’iPhone à Android

Facebook a corrigé l’une des pires choses à propos de l’application WhatsApp il y a quelques mois lorsqu’il a annoncé qu’il prendrait enfin en charge le transfert de l’historique des discussions d’iPhone vers Android. Mais l’annonce est venue avec quelques inconvénients évidents. Les transferts de chat n’étaient pas bidirectionnels, et ce n’est pas quelque chose qui a surpris beaucoup de gens. Au contraire, Facebook favoriserait le passage de l’iPhone à Android et non l’inverse.

Deuxièmement, la fonction de téléchargement et de transfert de WhatsApp n’était initialement disponible que sur les appareils Galaxy Z Fold 3 et Flip 3. Tout le monde a dû attendre. Cela ne s’applique pas non plus aux utilisateurs Web de WhatsApp qui ne visualisent les discussions que depuis leur bureau. Mais l’attente est presque terminée. Vous pouvez transférer toutes vos discussions WhatsApp de l’iPhone vers d’autres téléphones Android. Et, Google a confirmé la fonctionnalité juste à temps pour la sortie du Pixel 6.

Les plateformes de commutation peuvent être un problème

Les téléphones Pixel 6 seront bientôt expédiés aux acheteurs qui ont précommandé les combinés. Les nouveaux téléphones phares sortiront également dans les magasins du monde entier. Certaines personnes pourraient très bien vouloir passer de l’iPhone au Pixel, auquel cas elles voudront déplacer toutes leurs données vers les nouveaux combinés. Cela inclut l’expérience complète de l’application WhatsApp – vous voudrez sans aucun doute transférer tout votre historique de discussion et d’appel sur votre nouvel appareil.

L’expérience de bureau WhatsApp offre également un bon moyen d’afficher et d’envoyer des messages lorsque vous êtes devant un ordinateur.

Google a publié un article de blog pour annoncer qu’il travaillait avec Facebook pour transférer l’historique WhatsApp de l’iPhone vers davantage d’appareils Android. Cela signifie que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro prennent en charge cette fonctionnalité lorsqu’ils sont expédiés à votre porte. Google a également déclaré que les nouveaux appareils lancés avec Android 12 bénéficieront également de la même prise en charge du transfert de chat WhatsApp iPhone vers Android.

En d’autres termes, la fonctionnalité ne fonctionne toujours pas sur n’importe quel téléphone Android. Vous ne pouvez pas passer de l’iPhone à la plupart des Android et déplacer toute votre expérience WhatsApp vers le nouvel appareil.

Comment transférer les chats de l’application WhatsApp d’iPhone vers Android

Google explique dans l’annonce que le passage de l’iPhone à Android est plus facile dans Android 12. « Android correspond et installe automatiquement les mêmes applications de Google Play et vous permet d’emporter facilement votre historique SMS et iMessage, ainsi que des photos, vidéos, contacts, calendriers, et plus », dit Google.

La société a expliqué que les utilisateurs disposent d’un moyen simple de connecter l’iPhone à Android afin de transférer les discussions WhatsApp. Tout ce dont vous avez besoin est un câble USB-C vers Lightning pour relier les deux appareils. De nombreuses utilisations d’iPhone ont déjà le câble en question car il est livré avec les nouveaux modèles d’iPhone. Mais les utilisateurs d’iPhone qui utilisent toujours un chargeur USB-A vers Lightning auront besoin d’un nouveau câble.

Une fois les deux appareils connectés, vous devez utiliser le téléphone Android pour scanner un code QR sur l’écran de votre iPhone pour commencer. Le transfert de données est protégé tout au long du processus, de sorte que les autres ne peuvent pas espionner le transfert.

« Votre historique de chat WhatsApp sera simplement copié de votre iPhone vers votre nouveau téléphone Android, et nous nous assurerons automatiquement que vous ne recevez pas de nouveaux messages sur l’ancien appareil pendant que le transfert est en cours », explique Google.

On ne sait pas quand Facebook publiera une fonctionnalité similaire pour les personnes passant d’un téléphone Android à un iPhone. Inutile de dire que ce n’est pas quelque chose que Google discuterait dans un article de blog.

Téléchargement de WhatsApp pour l’application, le Web et le bureau

Pour télécharger l’application WhatsApp pour votre smartphone, vous pouvez visiter ici pour iOS et ici pour Android. L’application de bureau est disponible sur ce lien, et si vous souhaitez utiliser la version Web, vous pouvez y accéder ici.