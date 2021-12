La grande mise à jour des vacances de Tesla ajoute TikTok et Sonic the Hedgehog jouable

La mise à jour annuelle du logiciel de vacances de Tesla pour ses voitures est arrivée, rapporte Electrek. Il comprend des fonctionnalités de conduite utiles comme l’accès automatique aux caméras d’angle mort d’une voiture, ainsi que des ajouts amusants comme de nouveaux jeux intégrés à Tesla Arcade, la prise en charge de TikTok et une fonctionnalité qui permet aux voitures électriques de « danser sur un spectacle de lumière chorégraphié ». Le numéro de version de la mise à jour est 2021.44.25 et devrait être déployé dans les prochains jours.

L’inclusion la plus utile dans la mise à jour pourrait être sa fonction de caméra d’angle mort qui affiche automatiquement une vue en direct de l’angle mort de la voiture chaque fois qu’un conducteur active un clignotant. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué que la fonctionnalité était en cours de développement en juillet 2020, mais qu’elle est maintenant là pour (espérons-le) rendre des manœuvres comme le changement de voie d’autoroute un peu plus sûres.

D’autres améliorations pratiques incluent un moyen plus simple d’ajouter plusieurs points de cheminement à un trajet et des commandes simplifiées pour accéder aux commandes principales d’une voiture. Il est également désormais possible de faire glisser et de déposer vos applications les plus fréquemment utilisées pour personnaliser la barre de menus de la voiture, et les chauffages des sièges avant peuvent désormais réguler la température en fonction de la température générale de la voiture.

Bien sûr, ceci étant Tesla, il y a un certain nombre d’inclusions moins essentielles et plus amusantes dans la mise à jour. Les vidéos TikTok peuvent désormais être visionnées directement depuis l’écran tactile de la voiture via Tesla Theater, et Tesla Arcade a été mis à jour avec de nouveaux jeux comme l’original Sonic the Hedgehog (annoncé plus tôt ce mois-ci) et Sudoku. Il est probablement préférable de les conserver lorsque la voiture est à l’arrêt, bien que de manière controversée, ils soient également jouables par les passagers lorsqu’un véhicule est en mouvement.

Enfin, il y a « Light Show », une fonctionnalité qui semble arriver à tous les Tesla après avoir été présentée sur le modèle X en 2015. Un grand merci à u/Emulsifide pour avoir publié un enregistrement complet du journal des modifications de la mise à jour sur Reddit.