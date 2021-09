La grande mise à jour du firmware de septembre de la PS5 tombe demain

in

Sony a annoncé aujourd’hui que le PS5La mise à jour du firmware de septembre, qui est en test bêta depuis plusieurs semaines, sera disponible dans le monde entier demain, le 15 septembre. Il s’agit de la deuxième mise à jour majeure de la console depuis son lancement en novembre de l’année dernière.

La mise à jour de septembre est la plus riche en fonctionnalités de la PS5 à ce jour. L’ajout marquant est l’arrivée de la prise en charge du SSD M.2 pour l’extension du stockage, permettant aux propriétaires de consoles d’étendre l’espace disponible en insérant un SSD NVME Gen 4 pris en charge dans l’emplacement dédié.

Contrairement aux solutions de stockage USB externes traditionnelles, la connexion d’un SSD permet aux joueurs d’installer des jeux PS5 sur le nouveau stockage, ce qui n’est pas possible sur les disques externes USB. La mise à jour inclut également la prise en charge audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur, une fonctionnalité auparavant exclusive aux écouteurs.

En dehors de ces ajouts plus importants, le nouveau firmware apporte également un certain nombre de fonctionnalités de personnalisation, permettant de réorganiser et de masquer les icônes dans le Game Center.

Un nouveau tracker de trophées est également disponible via le Game Center. Le nouveau design affiche jusqu’à cinq trophées par jeu sur la page.

Enfin, cette mise à jour contient un énorme ajustement de la qualité de vie et répertorie les versions PS4 et PS5 du même jeu séparément si vous avez les deux installés. Il devrait maintenant également être beaucoup plus clair – grâce à un nouveau design de tuile – quelle version vous avez.